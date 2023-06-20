【中電002】中電升近6%　澳洲業務據報獲麥格理洽購　大摩及摩通唱好中電恢復增派息兼升目標價（第二版）

▲ 【中電002】麥格理據報正洽購中電澳洲附屬Energy Australia最多50%股權

中電 （00002） 近年多次表示希望為海外業務引入合作夥伴，外電報道，澳洲投資銀行麥格理集團正與中電接洽，向其收購澳洲附屬Energy Australia最多50%股權，雙方談判已近尾聲，但中電同時與其他有興趣方洽談。摩根大通認為，中電去年出售印度業務10%股益，現時外電又報告指可能出售澳洲業務50%股權，基於澳洲能源行業併購活動頻繁，相信成功出售的可能性偏高。

中電及麥格理均不予置評。受消息影響，中電股價今早造好，升逾6%，高見61元；半日升5.8%，報60.65元，成交3.18億元。

中電將焦點重回ROE較高的香港業務

摩通指，摩通稱，過去十年中電大舉拓展海外市場，特別在澳洲及印度投入大量資源，但換來的回報偏低，相信中電管理層正逐步將焦點從股本回報率（ROE）較低的業務，包括澳洲及印度，回到ROE約15%的核心香港業務，而澳洲業務翻身、潛在出售低回報率業務及公布2024至2028年本港資本開支計劃的消息，將成股價催化劑。

摩通預期，中電澳洲資產淨值逾300億元，而出售股權將會降低中電今年負債比率12個百分點至35%，基於中電的地緣政治、監管及外幣風險有限，現時中電股息率約5.5厘，盈利及自由現金流料有低單位數增長，相信對於尋求中高單位數回報的投資者來說吸引，相信中電在目前動盪環境下，股價將會跑贏。

摩通：澳洲業務最差時間已過

受俄烏戰事及當地天氣因素影響，Energy Australia去年經營虧損約52.7億港元。摩通指，中電澳洲業務最差的時間已經過去，上半年淨虧損將會收窄，因小型供電零售商面對現貨電價波動下退出市場，有助提升零售電力業務利潤率，而批電電力業務在電價上升下盈利將會改善，加上雅洛恩燃煤電廠因停電造成的虧損縮小兼對沖比率下降，Mount Piper燃煤電廠的煤炭供應在新合同下增加，因此相信澳洲業務盈利會於下半年反彈，同時中電經過3周維持股息不變後，2024年起有潛在增加派息的機會，因此調升中電評級至「增持」，目標價升18%至67.5元。

大摩：中電今年盈利可恢復至2020年水平

摩根士丹認為，煤價自去年9月高位回落55%，預期中電澳洲業務下半年經營利潤將大幅改善，明年更可錄得40%增長，在本港業務穩定增長及澳洲業務反彈下，預期中電今年盈利可恢復至2020年水平，因此預期中電今年有望增加派息。大摩調升中電評級至「增持」，目標價升3%至70元。

大摩稱，中電股價近年跑輸同意，主要與市場傳出管制計劃協議（SOC）下可能調低最高准許回報率有關，但該行認為不會有重大變動，而且相信政府會批准中電於2024至2028年的資本開支計劃，包括建設離岸風電場、新燃氣發電設施及新電網以進口內地核電。

（第二版加入券商言論）

相關文章：

【中電002】中電首季中期息維持0.63元、周息率5.15厘 港售電量首3個月按年增2.6%

【中電2】飛鵝山電塔昨爆炸冒火光 中電：已巡查飛鵝山一帶電塔及架空電纜、未發現相關電塔有明顯損壞

編輯：伍鍵文