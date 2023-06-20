三年疫情 國際青年商會香港總會首赴北京交流   35人組團認識中國的經濟發展與創新能力   及開發兩地青年合作機遇   張華：「國際青年商會將成為中國青年與國際網絡接軌的窗口」

國際青年商會香港總會（JCI Hong Kong）剛於6月7日至12日赴上北京進行2023年「北京拜訪交流團暨國情研習班」。是次活動由JCI Hong Kong總會會長余修賢先生率領，包括香港總會董事局成員以及分會會長等34位青年領袖。本次交流更獲得了中聯辦領導的親自陪同，促進兩地青年文化交流及凸顯本活動的重要性。



三年封關 兩地青年首次線下會面



每年一次的北京交流團，於三年疫情以及封關下，兩地交流由線下改為線上，本次活動見證著開關後，兩地重啟緊密交流的第一步。活動中，JCI Hong Kong總會董事局及各分會會長們透過課堂學習、實地考察以及與國家官員及青年領袖交流，深入了解祖國文化和研習國情，從中共同開發兩地緊密合作的關聯。

於6月8日，團隊到訪了全國政協、全國青聯及中央團校，並受到熱烈接待。JCI Hong Kong總會會長余修賢先生表示：「作為一個國際性的青年領袖組織，我們致力於連繫全球有志向青年，為他們提供實踐領袖才能的發展機會。於未來，我們將繼續『實事求是、朝氣勃勃』地推動中國和全球的青年發展，為未來領袖提供更多的機會和平台，實踐繁榮、和諧和可持續的未來。」

於6月9日，團隊參觀了北京市高級別自動駕駛示範區，這是一個由政府部門推動的項目。於全程無人駕駛及5G導覽的旅程下，港人均對自動駕駛技術的研究和發展表現出極大的熱情和決心。第二站的北京創盈科技產業集團有限公司，這家民營機構在醫療技術領域享有盛名。創盈科技的研發團隊展現了非凡的能力，不斷推出更先進的醫療技術，為人類的健康做出重要貢獻。

此外，JCI Hong Kong團隊還參觀了中國國際醫藥衛生有限公司（國藥集團）。作為一家央企，國藥集團致力於將醫療產品普及化，讓更多人受益。他們的產品展示了豐富的創意和實用性，使人們深切感受到中國企業的創新能力和活力。JCI Hong Kong團隊對國藥集團在推動醫療產品大眾化方面的努力給予了高度評價。國藥集團的成就體現了中國企業在醫療衛生領域取得的重要突破。本年度第二次舉辦「藥勿胡亂棄」的太平山青年商會會長——江健鋒於交流當中表示：「作為一家央企，國藥集團展現出了令人值得學習的說到做到的奮鬥精神，這對於我們青年人來說非常鼓舞人心！」



探訪中國國際青年交流中心 JCIHK 或成國內青年接軌世界網絡窗口



團隊還前往中國國際青年交流中心與張華主任及各位領導進行了深入交流，當中五位內地優秀青年企業家，包括中國國際金融股份有限公司中金研究院、中鋼冶金資源有限公司、中國鐵建國際集團有限公司、中國新興集團有限責任公司、北京新能源汽車股份有限公司的企業家代表進行了座談交流。這次交流讓他們更深入地了解了內地青年企業家的經驗和想法，並堅定了支持和推動創業的決心。活動中心的相關負責人也出席了此次活動。

張華於分享會時表示：「交流中心與國際青年商會香港總會保持著密切聯繫，合作成果豐碩。他說，在世界百年未有之大變局加速演進的背景下，希望國際青年商會香港總會充分發揮連接內地與世界的視窗作用以及國際組織的網路優勢，進一步加強溝通，積極推動雙方務實合作。」



香港青年領袖 學習國家安全及積極公民之重任



在6月10日的活動中，團隊進行了兩個重要的主題授課，進一步深入了解了推動經濟高質量發展和維護國家安全與穩定的重要性。中國青年政治學院黨委常委、副校長林江教授就推動中國經濟高質量發展進行了生動有趣的講解，讓團隊對中國經濟發展有了更深入的了解。而中央廣播電視總台的張彬教授則闡述了新時代港澳青年的責任和使命，以及維護國家安全和穩定的重要性。團隊成員紛紛發表了精彩的發言和提問，這種積極熱情的學習氛圍讓他們深受鼓舞。

6月11日，團隊參觀了北京的故宮和慕田峪長城，深刻感受了中華民族幾千年的歷史文化。最後，在6月12日清晨三點鐘，團隊集合出發前往天安門廣場觀看升旗禮，展現了他們對國家的熱愛和尊重。

整個活動期間，JCI Hong Kong團隊充分利用時間進行學習、交流和參觀，深入了解了中國的經濟發展、科技創新和文化傳承。團員均表示，本次活動大大加深對國家和香港公共管理的認識，更好地裝備好在「愛國者治港」新形勢下，服務市民，貢獻社會。堅守「愛國，忠誠，擔當，為民」的原則，將繼續為社會培育更多未來青年領袖。

JCI 為香港唯一全球青年領袖培訓組織，覆蓋全球88個國家及地區。其中JCI Hong Kong為當中唯一與中國內地青年領袖及官方有緊密合作的分會。團隊的北京之行進一步凸顯了國際青年商會在推動全球青年交流與合作中以及作為中國內地青年領袖接軌世界的窗口作用；同時，兩地的深入交流為中港青年領袖搭建了一個寶貴的交流平台，促進了彼此的了解與合作，將繼續為青年領袖的成長與發展做出更大的貢獻。

有關於國際青年商會香港總會

國際青年商會香港總會（前身為香港青年商會）於一九五零年成立，是一個匯聚及培育青年領袖及企業家的國際性組織，隸屬於國際青年商會（Junior Chamber International）。

本會之宗旨是提供不同的發展及訓練平台予青年人，讓他們有正面的改變。現時會員約2200多人，活躍會員年齡由18至40歲，分佈於21個分會，會員透過籌辦多類型有意義之社會工作計劃，從實踐中學習，繼而提昇管理能力及經驗，訓練自己成為青年領袖，為香港締造更美好的社區。

更多資訊請查閱 www.jcihk.org.

有關於國際青年商會

JCI 是由年齡在 18 至 40 歲之間的年輕積極公民組成的非營利組織，他們致力於在其社群中產生積極影響。積極公民是指投身於世界未來建設的個人。JCI 將社會各界的積極公民聚集在一起。

我們開發技能、知識並達成共識以做出明智的決策和採取行動。作為全球志同道合的年輕人，我們享有權利和義務並且擁有共同的目標。我們尋找對我們的社群、世界和未來有益的針對本地問題的解決方案。吸收新的想法，協作和多樣性，我們擁有解決當今關鍵挑戰的熱情和勇氣。

更多資訊請查閱 www.jci.cc.

(特約)