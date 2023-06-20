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【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂 、中船防務、同仁堂科技

股市 12:30 2023/06/20

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恒生指數中午收報19609點，跌303點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介銀河娛樂 （00027） 、中船防務 （00317） 、同仁堂科技 （01666） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3552153

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介銀河娛樂、中船防務、同仁堂科技

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰葉淼

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欄名 : 石Sir午市閒談

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