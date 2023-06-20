▲ 【加密貨幣】Terra創始人Do Kwon遭黑山法院判處四個月監禁 持偽造旅遊證件罪成

據外電報道，Terraform Labss聯合創始人權道亨（Do Kwon）於黑山（Montenegro）落網後，遭黑山法院判處四個月監禁，罪名是試圖持偽造旅遊證件出入境。

至於同與權道亨嘗試逃到杜拜的Terraform Labss前財務總監Han Chang-joon同樣因持偽造旅遊證件，而判處四個月監禁。法院指，拘留的時間已包括在服刑時間之內，而二人可申請上訴。

黑山警方指，兩人被發現藏有多本護照，包括偽造的比利時和哥斯達黎加護照文件。兩人在黑山5月第一次出庭時不認罪。上周，權道亨向法庭表示，他在新加坡通過銷售代理獲得各國公民護照，並相信護照是真的。

加密貨幣LUNA和穩定幣UST去年5月爆煲，引發加密貨幣市場大規模恐慌，美國證交會起訴權道亨涉嫌證券欺詐，韓國亦以違反證券法為由對他發出過逮捕令。

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編輯：姚卓然