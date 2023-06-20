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【港股市況】藥明生物插17%　中電逆市升近8%　恒指全日跌305點（不斷更新）

股市 16:10 2023/06/20

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港股市況不斷更新

港股續回吐，再跌約300點。恒指低開49點，其後跌幅逐步擴大，午後曾跌408點，低見19504點。恒指跌305點，收報19607點，成交910億元。科指跌2.5%，報4075點。藥明生物 （02269） 大挫17%，中電 （00002） 逆市升近8%，ATM跌逾1%至3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜內房】碧桂園龍湖半日跌5%　大摩：內房6月銷情慘淡料跌雙位數

【大行報告｜國泰】國泰逆市升逾3%　美銀：盈利復甦兼估值吸引、目標價調升至10元

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】藥明生物 （02269） 大挫17%，中電 （00002） 逆市升近8%，ATM跌逾1%至3%，恒指跌305點，收報19607點，成交910億元。科指跌2.5%，報4075點。

【16：00】恒指U盤前跌307點，報19605點。

【15：44】【人工智能】大摩：中國AI發展已進入轉捩點、料為互聯網行業帶來53萬億機遇　看好一家科網股最受惠

【15：38】滙豐 （00005） 尾市回穩，轉升0.2%，高見61.5元。

【14：58】恒指跌約322點，報19590點，午後曾低見19504點，科指跌2.5%，報4071點。

【14：55】中電 （00002） 最新升7%，高見61.35元。

【14：54】藥明生物 （02269） 沽壓沉重，跌幅擴大至逾17%，低見38.5元。

【14：49】【中石油857】中石油集團擬與卡塔爾簽訂27年供氣合約　並參股LNG項目

【14：47】聯旺 （08217） 最新升1.7倍，破頂高見0.245元。

【14：37】【小米1810】小米雷軍：花了很多時間學習AI　直言要積極擁抱AI大模型全新時代

【14：22】中興通訊 （00763） 午後升幅再擴大，最新升8%，破頂高見30.9元，連升第5日。

【14：14】阿里巴巴 （09988） 跌幅再擴至近2%，美團 （03690） 跌逾4%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【14：13】中芯國際 （00981） 跌6%。低見21.05元。

【14：11】大市跌近400點，報19522點，跌390點，藥明生物 （02269） 插15%，低見39.25元。

【13：25】碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 分別跌逾6%。

【13：19】美團 （03690） 午後初段跌4%，低見131.5元。阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：11】聯旺 （08217） 升幅擴至1倍，破頂高見0.178元，成交僅38萬元。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 跌幅收窄至0.2%，報89.5元。

【阿里巴巴9988】張勇全員信：阿里雲分拆處最關鍵時刻需全身心投入　不宜同時任兩家集團董事長兼CEO

【13：05】雲頂新耀 （01952） 升幅擴至34%，高見19.86元。

【13：00】恒指午後初段跌近300點，報19612點，跌299點。科指跌2.5%，報4074點。阿里巴巴 （09988） 午後跌幅收窄至0.8%，報88.95元。

【12：44】信基沙溪 （03603） 中午公布短暫停牌。

【12：44】【業績｜食品】維他奶全年轉賺4572萬元　復派末期息1.4仙

【12：15】【阿里巴巴9988】蔡崇信將接替張勇出任阿里巴巴主席、吳泳銘任CEO　9月10日生效　張勇：全力推進分拆阿里雲

【12：00】恒生指數半日跌303點，報19609點，跌穿50天綫（現處於約19685點），成交435億元。科指跌2.6%，報4071點。美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，內房、新能源車股挫，碧桂園 （02007） 跌逾5%，小鵬汽車 （09868） 跌近7%，中電 （00002） 逆市升近6%，雲頂新耀 （01952） 大升29%。

【11：41】恒指中午收市前跌315點，報19597點，科指跌2.6%，報4071點。

【11：32】雲頂新耀 （01952） 升幅擴大至3成，高見19.48元。

【11：31】上證半日跌0.2%，深證升0.2%，創業板指升0.4%。

【11：29】聯旺 （08217） 乾升6成，高見0.152元，成交僅14.8萬元。

【11：23】滙豐 （00005） 跌0.5%，友邦 （01299） 跌0.7%，中移動 （00941） 跌1%，港交所 （00388） 跌近2%。

【11：12】美圖 （01357） 升幅收窄至逾3%，報2.95元，今早曾高見3.29元。

【10：57】雲頂新耀 （01952） 逆市升逾24%，高見18.3元，旗下IgA腎病藥物耐賦康預計將於四季度獲批。

【10：55】藥明生物 （02269） 跌逾5%，低見43.85元。

【10：53】港股跌勢略喘定，恒指最新跌約255點，報19657點，今早曾低見19607點，科指跌2.1%，報4088點。

【10：45】【新股IPO】艾迪康9805孖展暫錄725萬元　來凱醫藥2105孖展暫錄5279萬元

【10：38】恒指跌近300點，報19621點，跌291點，科指跌2.3%，報4081點。

【10：31】中電 （00002） 升幅擴至逾6%，高見60.85元，煤氣 （00003） 升0.4%，電能 （00006） 升逾1%。

【10：26】美團 （03690） 跌逾3%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，京東 （09618） 、小米 （01810） 跌逾2%。

【10：21】九毛九 （09922） 跌逾6%，海底撈 （06862） 、呷哺呷哺 （00520） 跌逾5%。

【10：17】【新股IPO】內地電商SaaS聚水潭遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）

【10：15】蔚小理回吐，其中小鵬汽車 （09868） 跌7%，蔚來 （09866） 跌逾3%，理想汽車 （02015） 跌逾2%。

【10：11】【中電002】中電升逾4%　麥格理據報正洽購中電澳洲附屬Energy Australia最多50%股權

【09：59】阿里巴巴 （09988） 再沽商湯 （00020） ，商湯跌逾2%，低見2.23元。

【商湯20】阿里巴巴密密沽商湯　不足兩周再套現逾5億元

【09：54】理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌逾2%，小鵬汽車 （09868） 跌逾3%。

【09：49】國泰 （00293） 股價逆市造好，升逾3%，高見8.1元。

【09：48】騰訊 （00700） 跌0.8%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌逾2%。

【09：46】大市最新跌200點，跌至19700點水平。

【09：44】濠賭股逆市造好，藍籌銀娛 （00027） 升逾2%，金沙 （01928） 升逾1%。另外，永利 （01128） 升逾2%，美高梅 （02282） 升逾3%，澳博 （00880） 升近3%，新濠 （00200） 升半成。澳門統計暨普查局公布，5月入境旅客有221.3萬人次，按年增加2.7倍。

【09：42】中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌5%，雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 跌逾3%。

【09：37】恒指開市後初段跌逾100點，報19802點，跌110點，科指跌0.5%，報4157點。

【09：37】百度 （09888） 逆市升2%，高見145.9元。

【09：35】中興通訊 （00763） 連日上升，股價今早再升逾5%，破頂高見30.2元。

【09：33】中電 （00002） 逆市造好，升4%高見59.65元。

【09：31】美團 （03690） 開市後升一成，高見3.18元，成交1.3億元。

【09：30】零跑汽車 （09863） 靠穩升0.1%，成交近1.5億元。

【09：27】醫思健康 （02138） 發盈警，預期全年溢利按年跌最多61%，股價低開逾3%。

【盈喜盈警】醫思健康料全年度溢利按年跌最多61%

【09：23】易居 （02048） 低開近7%，開報0.27元。易居擬「10供12」，每股供股價為0.23元，較昨收市價折讓20.7%，預期集資4.83億元。

【內房危機】易居擬「10供12」集4.8億元、折讓21%　供股集資所得用於債務重組

【09：21】騰訊 （00700） 跌0.9%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，美團 （03690） 升0.2%，美圖 （01357） 再升5%，恒指低開49點，開報19863點，科指跌0.2%，報4168點。

【阿里巴巴9988】傳張勇將卸任阿里巴巴主席兼首席執行官　專注於阿里雲業務發展

【阿里巴巴9988】馬雲近期頻露面　上周現身中日兩地

【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」

【09：16】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別下調10個基點至3.55%和4.2%。

【LPR】中國6月LPR雙雙下調10點子　1年期LPR為3.55%、5年期為4.2%

【09：13】期指低開23點，報19873點。

【08：53】恒指黑期升約6點，報19894點，道指期貨跌102點，報34502點。

【08：50】保利文化 （03636） 開市前公布短暫停牌。

【08：50】中國醫療網絡 （00383） 、天安 （00028） 、聯合集團 （00373） 今早復牌。

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【07：45】恒指夜期升17點，收報19913點。滙豐 （00005） 倫敦折算收報61.45港元，較港收市價高0.1%

【07：30】美股周一假期休市。歐股向下，泛歐STOXX 600指數收跌1.02%， 報462點，德國DAX指數跌0.96%報16201點，法國CAC40指數跌1.01%報7314點，英國富時100指數跌0.7%報7588點。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市升17點　滙豐倫敦靠穩（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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