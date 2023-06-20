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【瑞信危機】瑞銀據報須承擔瑞信涉Archegos爆煲事件責任　或面臨數億美元罰款

股市 08:19 2023/06/20

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【瑞信危機】瑞銀據報須承擔瑞信涉Archegos爆煲事件責任　或面臨數億美元罰款

外電引述知情人士透露，瑞銀（UBS）須承擔瑞信（Credit Suisse）因家族投資辦公室Archegos爆煲事件而面臨數億美元的罰款。

知情人士指，瑞銀要求瑞士金融監管局（Finma）、美國聯邦儲備委員會和英國審慎監管局（Prudential Regulation Authority）在7月底前公布要對瑞信實施的處罰條款。

報道指，瑞信已經預留了3500萬美元作罰款準備金。不過，英國審慎監管局的罰款便可能達1億美元，而聯儲局罰款更高達3億美元。至於瑞士金融監管局則沒權對金融機構處以罰款。

瑞信在Archegos爆煲事件之中，累虧逾400億港元，成最大輸家。而在瑞銀在收購瑞信過程中，Archegos事件是幾項尚未解決的法律和監管問題之一，其中包括涉及已倒閉的金融公司Greensill Capital 的訴訟、美國逃稅案等等。

瑞銀、瑞信、瑞士金融監管局、美國聯儲局及英國審慎監管局均拒絕置評。

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編輯：姚卓然

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