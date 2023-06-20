▲ 【日圓走勢】M&G買入日圓 押注日本央行將隨時取消孳息曲線控制

市場持續關注日本央行貨幣政策，歐洲基金公司M&G Investments正買入日圓，押注日本央行不久將來會結束債券殖利率上限，以遏制通脹。

M&G Investments公開發行固定收益證券首席投資官Jim Leaviss表示，日本經濟基本面現在允許取消孳息曲線控制（YCC），日本央行可以隨時取消。Jim Leaviss表示，日圓在141左右具吸引力，與做空日本國債相比，押注日本央行鷹派更為容易。

根據彭博4月份的調查，約三分之二經濟學家表示日本央行將在7月底前收緊貨幣政策。高盛和法國巴黎銀行等機構預計日本央行將在7月份政策會議上調整政策。

日圓報141.98左右，今年以來已跌近8%。

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責任編輯︰梁浩碩