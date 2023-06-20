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【高息股】中電澳洲業務 傳獲麥格理洽購50%股權

股樓投資 15:05 2023/06/20

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澳洲媒體報道，當地金融機構暨大型基建項目投資者麥格理，有機會收購中電控股全資附屬公司Energy Australia最多50％股權，雙方的交易談判展接近尾聲，但中電仍有繼續與其他有興趣的各方進行談判。報道又提到，中電為將其澳洲業務轉型至低碳能源，已花數月尋找協助進行投資夥伴，摩根士丹利為中電的顧問。市場憧憬中電藉出售資產增加派息能力，至3時報61.3元，大升7%。

華潤電力擬下半年 分拆華潤新能源於內地上市  詳情請看【下一頁

【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

去年全年，Energy Australia營運虧損約52.7億元，部分因為當地天氣影響及烏克蘭衝突所致。 中電首席執行官藍凌志上半年已表示，集團正尋求以合作夥伴或合資形式協助營運，而確保澳洲業務穩定，以及改善盈利同為集團優先考慮的工作。

大摩發表報告指，基於中電的澳洲業務恢復盈利，將評級由「與大市同步」上調至「增持」，目標價亦由68元升至70元。預計中電將在今年增加派息，該行對今年及明年的盈利預測分別較市場高17％及22％。該行指，中電的澳洲業務於去年錄得巨額虧損，但今年該行見到發電廠的發電量正在增加，燃料成分比高鋒時期下調51％，故預計今年下半年澳洲業務的營運收入將有反彈，並於明年繼續有40％的按年增幅。另外，過去三年股息均持平，料中電有能力於今年增加派息。

【港交所388】港交所今啟動雙櫃台交易模式 首批參與證券共24隻  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中電控股（00002） 港股

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