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【內房危機】易居跌7%、擬「10供12」集4.8億元、折讓21%　供股集資所得用於債務重組

股市 09:34 2023/06/20

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【內房危機】易居擬「10供12」集4.8億元、折讓21%　供股集資所得用於債務重組

易居 （02048） 公布供股計劃，建議以「10供12」比例供股，每股供股價為0.23元，較周一（9日）收市價0.29元折讓20.7%，預期集資4.83億元，扣除開支的集資淨額約4.65億元。假設並無新發行或購回股份，易居將配發及發行的20.98億股供股股份，約佔經擴大已發行股份總數的54.6%。

易居周二（10日）早段跌7%，報0.27元。

以持有一手易居約300股計，易居股東若參與供股，每手須供360股，合共82.8元。

易居表示，擬將供股集資所得款項淨額，用於支持向舊票據持有人及可換股票據持有人，提出重組協議的新計劃。易居稱，若各項新計劃經相關法院裁定有效，擬向參與計劃的債權人，支付重組計劃下的現金代價，每位債權人每持有1000美元或等值港元，可申索60美元的重紅組現金代價。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：宋佩恩

港股 易居企業控股（02048） 配售 供股 集資
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