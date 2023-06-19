【阿里巴巴9988】馬雲近期頻露面　上周現身中日兩地

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲雖然已卸下集團主要職務，但其一舉一動仍然是市場關注焦點。東京大學發布消息指，馬雲上周以客席教授身分在該校學生面前，以「創新和企業家精神」為主題發表了演講，上周六（17日）又現身杭州參與公開活動，動態再次活躍。

東京大學指，擔任該校研究組織客席教授的馬雲上周一（12日）以「創新和企業家精神」為題舉辦專顯研討會，與50名來自日本、中國、印度、馬來西亞等地的學生進行深入討論和交流。會上馬雲以自己的經驗為基礎，講授了經營理念和對年輕一代的寄語。

另一方面，阿里巴巴官方消息指，馬雲上周六下午現身杭州舉行2023阿里巴巴全球數學競賽決賽，馬雲現身現場觀賽。並在開賽前了解決賽情況，又與參賽選手、命題老師在線交流，暢談數學。

馬雲4月獲邀擔任香港大學商學院名譽教授，5月亦獲東京大學聘請為「東京學院」客席教授。東京大學設想馬雲作為客席教授，對重大研究課題提供建議和支持，並與該大學的研究人員在可持續農業和糧食生産領域開展共同研究等。

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編輯：葉志偉