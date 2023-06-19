【投行裁員】瑞銀CEO：瑞信投行業務可能大縮規模　以降低合併後銀行對瑞士風險

瑞銀集團（UBS）如期完成收購瑞士信貸（Credit Suisse），這是自2008年金融危機以來規模最大的銀行業合併。瑞銀行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）指出，瑞信集團的投資銀行業務，可能需要大幅縮減規模，意味有機會出現一輪裁員潮。

安思杰在瑞士報章撰文指，瑞銀在其早前任期內也採取過類似措施，指公司已精簡了結構，坦言「穩健的企業文化」是一切工作的核心。

他表示現在也會對瑞信實施這些戰略調整，直言調整將降低合併之後的銀行對瑞士的風險。



安思杰早前曾拒絕就裁員規模發表評論，本月較早時間也提過這是合併任務中降低成本所必需的事，但也是最艱難的部分。並提到瑞信的瑞士業務未來如何發展，屬需要仔細考慮的問題。

此外，他曾指出，過去幾個月約有10%的瑞信員工已離職。

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編輯：葉志偉