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【新股IPO】內地社交網絡趣丸集團再遞表　月付費用戶100萬戶

新股IPO 22:25 2023/06/19

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【新股IPO】內地社交網絡趣丸集團再遞表　月付費用戶100萬戶

內地最大移動語音社交網絡平台趣丸集團周一（19日）第二度遞表來港上市，高盛及中金為聯席保薦人。集團去年收入增29%至34億元（人民幣，下同）；去年純利5.1億元，2021年為虧損24.9億元，扭虧因融資活動減少。趣丸預期，集資額將於未來3年推動TT語音平台可持續及優質用戶擴張、多樣化產品組合、提高技術能力。

截至去年底，趣丸月度活躍用戶1380萬戶，去年逾90%用戶年齡在30歲以下，平均每日花180分鐘於其語音聊天室；月付費用戶約100萬戶。集團去年收購音樂現場演奏社交應用程式「唱鴨」。

趣丸曾傳集資23億元，可瀏覽【下一頁】

據外電早於2021年指出，趣丸曾考慮將美國上市計劃轉至來港上市，原因包括內地對科網業的整頓，以及美國計劃增加中資企業赴美IPO的披露要求。集團曾於2021年10月底在港遞表。

趣丸集團於2014年成立，是一家集遊戲工具、遊戲電競、遊戲研發及發行於一體的創新型科技企業。2014年12月，公司發布國內領先遊戲工具TT語音，至今累計超2.1億註冊用戶。

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記者：宋佩恩

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