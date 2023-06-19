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【虛擬資產】IMF：正在開發央行數位貨幣平台

股市 21:45 2023/06/19

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IMF：正在開發中央銀行數位貨幣平台

國際貨幣基金組織（IMF）總裁Kristalina Georgieva表示，正在開發中央銀行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）平台，促使各國之間的交易。

所謂CBDC，即是由央行發行並控制的數字貨幣，而加密貨幣的特點則是去中心化。

Kristalina Georgieva表示，CBDC不應該是支離破碎的國家提案，為了實現更高效率及更公布的交易，IMF需要連繫各個國家。因此，IMF正在構建全球央行數位貨幣平台的概念。

IMF指，希望各央行就數字貨幣的共同監管框架達成一致共識，若未能就共同平台達成一致，可能要由加密貨幣填補真空。

Kristalina Georgieva指，現時已有114間央行正在探索CBDC，約有10間已完成。

她又認為，CBDC應該背靠資產支持，加密貨幣在有資產支持時是一種投資機會，若果沒有，則是投機的投資。

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編輯：袁諾曦

經濟 虛擬貨幣 國際貨幣基金組織
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