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【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料

科技 19:39 2023/06/19

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近日，有黑客組織承認他們盜取了社交平臺Reddit約80GB的機密數據。

Reddit於今年初宣布，7月開始將收取原先免費的API介面的使用費用，引起許多開發商和用戶不滿，造成名為「Reddark」的抗議潮。Tech Crunch報道，黑客勒索組織「BlackCat」（又名ALPHV）近日在暗網的一則貼文聲稱，於今年2月的網絡攻擊中已盜取Reddit約80GB壓縮數據，要求Reddit撤回AIP的收費政策，以及支付450萬美元（約3,517萬港元）贖金。

Reddit發言人Gina Antonini證實，Reddit與2月9號發生的一宗網絡攻擊事件有關，但表示沒有證據顯示有用戶資料在該次事件中被盜。Reddit首席技術官Christopher Slowe表示，黑客盜取的數據包括員工資料和內部文件。而黑客則沒有透露他們所獲得的是哪類型資料。

【網絡攻擊】Microsoft證實月初受到網絡DDoS攻擊　服務一度中斷

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黑客在貼文中表示，他們認為Reddit並不會為數據支付贖金，並聲稱「我們已經做好洩漏數據的準備」。

Reddit曾在2018年遭遇到更嚴重的網路攻擊，當時黑客繞過Reddit的雙重驗證（Two Factor Authentication），竊取大量機密資料，包括用戶名、密碼、郵件及私人訊息，事後Reddit拒絕透露受該事件影響的用戶數量。

【AI政府】微軟向華府開放GPT-4模型　國防部、NASA料獲使用權

責任編輯：王愷楹

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