海洋公園夏水禮將回歸 成人門票$388 特設超好玩兒童玩水專區

海洋公園夏水禮將在7月8日至8月27日回歸，是次加入emoji®️元素，邀請所有訪客享受從頭到腳涼浸浸的暢快感覺，兼且投入emoji®️ 世界。同時公園推出夏水禮優惠門票，而「無限FUN入場證」更推出最抵優惠。

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海洋公園怡慶坊將變身成emoji®️塗鴉之城，為大家帶來今年夏水禮的主打體驗。跟好友組隊勇闖入內，便可於這個全港最大的水槍專區進行街頭水戰大激鬥。



對泡泡情有獨鍾的朋友，萬勿錯過參加夏水禮的夢幻泡泡派對，現場更有DJ表演，在強勁音樂、動感燈光和泡泡包圍下盡情舞動。



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一系列emoji®️搶眼打卡位更會遍布海濱樂園廣場，大家可於超過3米高的emoji®️巨型充氣波波前擺各種甫士，不停打卡與朋友分享。



夏水禮亦將設有兒童玩水專區，讓他們在戶外盡情「放電」，玩轉噴水拱門和噴泉陣等各個玩樂設施。家長們請準備讓小朋友以透心涼好玩活動，以及最燦爛笑容，迎接熱辣辣暑假！



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「無限FUN入場證」無限玩

活動期間，公園更會全星期每天開放。海洋公園的可愛動物大使、一系列寓教於樂的表演、刺激的機動遊戲，以及震撼視覺的夜間多媒體光影匯演，同樣期待與你一起共度愉快夏日。

即日起訪客可選購夏日優惠門票，讓一家大細盡興濕身玩水，或以「新抵價」購買「無限FUN入場證」，在2023年9月30日前無限次入園暢玩。

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責任編輯：陳詠妍