意大利KOL揸林寶堅尼撞死5歲童 租車拍片挑戰連續駕駛50小時

社交媒體不時有意見領袖（KOL）拍片參與新「挑戰」呃Like，意大利5名駕駛林寶堅尼（Lamborghini）跑車，拍片挑戰連續駕駛50小時期間超速，撞上一輛汽車並導致車上一名5歲男童死亡。

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事發於上周，20歲YouTuber Matteo Di Pietro與其餘四名KOL駕駛林寶堅尼跑車錄製影片，記錄他們嘗試挑戰連續駕駛50小時，以贏取豐富獎品。

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據悉，他們駕駛的汽車售價介乎15萬至450萬英鎊不等，有指他們為租車拍攝影片。

涉事車輛駕駛至羅馬郊區時，一輛藍色林寶堅尼迎面撞上一輛車。另一輛車載有一名女子、其5歲兒子Manuel Prioietti及4歲女兒。

兩母女送院治療後沒有生命危險，但男童Manuel Prioietti經搶救仍不治。

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執法部門經初步調查，指Matteo事發時高速行駛試圖超車，更出言嘲笑其他司機。

意大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，當局已吊銷涉事幾名司機的駕照，正進一步調查是何人駕駛肇事車輛，及該人是否涉及駕駛殺人罪。

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責任編輯：鄭錦玲