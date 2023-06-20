【無人麵店】東京JR上野站設自動蕎麥麵店　解決人手不足問題

東京JR上野站月台，日前就設置了全自動蕎麥麵店，下單後最快90秒就能煮好上檯，讓繁忙的上班族和旅客能享用到又快又熱騰騰的美味。

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經營車站相關餐飲和自販機業務的JR East Cross Station株式会社，日前就在東京JR上野站的11和12號月台開設了名為「Auto式駅そば」（自動車站蕎麥麵）的實驗店，透過自動烹飪和自動售賣機來營運，以解決業界人手不足問題並滿足乘客的飲食需求。

該實驗店在6月20日早上開始提供服務，營業時間為平日6時至晚上11時，週六6時至晚上10時半，週日及公眾假期早上6時半至晚上10時，提供10個站立空間並禁止吸煙。

驗證自助服務解決人手不足問題

該實驗店透過精確的烹調程序和獨特的解凍技術，讓食材能保持品質的情況下以最佳方法烹調，最短只需90秒就能煮好一碗新鮮烹製的蕎麥麵。菜單提供4款蕎麥麵，包括貍貓和狐狸蕎麥麵、紅姜天婦羅蕎麥麵、柚子胡椒味豬肉蕎麥麵和竹輪天婦羅蕎麥麵。

由於疫後餐飲業陷入人手不足的情況，加上疫情期間大幅改變了日本人的生活和工作方式，設置該店的目的是驗證在人工商店營業時間以外，完全自助服務和就餐的需求，並驗證以自助服務來解決餐飲業勞動力短缺的措施是否可行。

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責任編輯：李智賢

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