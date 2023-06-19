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【著數優惠】麥當勞App限時優惠 自選電子優惠券 最平26蚊！

理財智慧 18:47 2023/06/19

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由今個星期一（6月19日）至星期日（6月25日）期間，麥當勞App 用戶只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner，即可從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於6月26日下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶。

當中5款優惠券包括午餐下午茶及晚餐優惠，32元脆辣雞腿飽超值套餐、32元有9件麥樂雞超值套餐、26元板燒雞腿飽配飲品、26元有2件原味麥炸雞配汽水及45元巨無霸超值套餐配1件原味麥

遊戲步驟：

麥當勞App使用者只需打開麥當勞App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動遊戲頁面

自行從5款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券

所選優惠券將於6月26日下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 6月30日。

【巨型黃鴨】兩日前天氣太熱安全起見須放氣 「扁皮鴨」今日正式回歸【見下頁

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責任編輯：陳玉蓮

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