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晉環本月已錄26宗租務成交　一房戶每月1.8萬租出　創同類新高

股樓投資 18:34 2023/06/19

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美聯物業楊家俊表示，黃竹坑站晉環1A座中層G室，實用面積約為386平方呎，為一房間隔，獲租客以月租1.8萬元承接，折合實用呎租約為46.6元，為同類型一房戶的新高價。業主於2021年5月以約1,221萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約1.8厘水平。

另外，該行亦促成一個2A座高層F室，實用面積約為728平方呎，為三房連套房間隔，獲租客以月租3.1萬元承接，折合實用呎租約為42.6元。業主於2021年5月以約2,378萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報率約1.6厘水平。晉環自入伙以來租務成交活躍，本月屋苑已錄得約26宗租賃成交，各類單位均不乏捧場客。

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撰文 : 蔡子俊

晉環 美聯物業 黃竹坑 二手市場

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