【大行看法】美銀：美元短綫具上行空間　料日圓滙價第三季見底

▲ 美銀：美元短綫具上行空間 料日圓滙價第三季見底

隨美國聯儲局加息周期將步入尾聲，市場預期美滙將會呈下行趨勢。不過，美銀發表報告指，預期美元短綫將有更大的上行空間，因為仍要看到美國經濟「著陸」，這將令通脹持續朝向2%目標進發。

聯儲局於6月暫停加息，美銀指，由於通脹今年會持續具黏性，預期儲局將會在7月及9月各加息25點子，並相信在明年5月前，不會出現減息及結束量化緊縮（Quantitative Tightening，QT），故相信短綫美元具上行空間。該行預測今年歐元兌美元為1.05，而美元兌日圓為140，並於第三季達143及見頂。

至於美元兌人民幣，美銀預期第三季人民幣滙率將回升至6.9，全年預測為6.75。

外滙 2023年 2024年 歐元兌美元 1.05 1.15 美元兌日圓 140 125 英鎊兌美元 1.24 1.35 美元兌人民幣 6.75 6.4

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編輯：袁諾曦