海外投資者繼續買日本 興趣擴展至初創企業

日本這個「迷失」已久的市場今年獲不少投資者重新關注，日經指數今年以來表現強勢，有初創投資公司表示，日本初創企業的環境亦正在向好。

《彭博》引述Coral Capital行政總裁James Riney稱，海外投資者對日本重新產生的興趣可能會為該國被忽視的初創企業提供助力，從而抵禦全球風險資本的低迷。

「當涉及到長期投資時，這些投資者想要可預測性，中國現在沒有，而日本則正提供。」

巴菲特增加對日本的配置，引起人們對該國的關注，鼓勵投資者探索各種資產類別，包括私募股權和風險資本。與中國的不確定性相比，日本的可預測性和穩定性對長期投資者具有吸引力。

延伸閲讀【多圖】筲箕灣傲華示範單位陪你睇 木系家具簡約風【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

然而，日本在培養初創企業方面，遠遠落後美國和中國。據CB Insights數據顯示，美國有600多間價值10億美元以上的創業公司，中國有150多家，而日本只有6家。

Riney指，日本首相岸田文雄正試圖改變這種狀況，並制定了一個5年計劃，將對該國初創企業的投資增加10倍，達到10萬億日圓。他又指，為新公司提供更多的稅收優惠，或有助將更多海外投資引入日本的初創企業生態系統。

同場加映【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機