【免費音樂】港鐵重啓周五黃昏香港站「港鐵藝術舞臺」 邊度有得睇?

港鐵公司（00066）一直致力為乘客的旅程添上藝術色彩，其位於香港站中環行人隧道的「港鐵藝術舞臺」於上周五(16日）正式重新啓動。接下來逢星期五下班時段，藝術表演者和團體伙伴將會透過這獨特的舞臺盡展所長，與乘客見面。



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上周五率先獻上本地男歌手梁釗峰及香港共融樂團攜手的揭幕演出，他們分別演繹了多首耳熟能詳的歌曲，包括《天梯》及《月亮代表我的心》，精彩的現場音樂表演吸引眾多樂迷及途經的乘客駐足欣賞，掀起全場熱烈氣氛。

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港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示：「我們很高興再次呈獻『港鐵藝術舞臺』, 逢星期五繁忙的下班時段，讓乘客出行舒心愉快。在未來數月，乘客可在旅途中欣賞以街頭音樂、佳節慶祝、藝術療癒等多元主題演出，一起投入港鐵互動音樂之旅。是次與香港共融樂團的合作，亦實踐了我們希望藉音樂無疆界的力量推廣共融理念。」

港鐵公司是次特別邀請「香港共融樂團」在開幕禮上為乘客帶來音樂表演,由數位視障、傷殘及健全音樂家演奏多首耳熟能詳的中西經典及流行樂章，透過音樂交流推廣傷健共融理念。



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「港鐵藝術舞臺」之表演活動於逢星期五黃昏6時至6時45分在香港站中環行人隧道舉行 (已付車費區域近 C 出入口)，讓專業藝術家及業餘藝術表演者進行各種舞臺藝術表演。為推廣多元藝術文化，活動定期設有不同表演主題。活動正式開放予藝術表演者及機構申請，歡迎有興趣參與計劃的藝術表演者及機構瀏覽港鐵公司網頁查閱詳情：

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責任編輯：陳詠妍