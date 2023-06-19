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股神加碼日股 總值為美股以外最大上市公司投資

環球政經 18:10 2023/06/19

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今年日本股市受「股神」巴菲特「加持」下，表現亮麗，其巴郡（BRK）宣布，增持日本五大商社，其中4間公司的持股比例超過8%。

巴郡在五大商社的持股平均逾8.5%，未來更計劃增至9.9%，但補充「除非獲商社的董事會特別批準，否則不會在該水平之上進一步增持」。

巴郡的日股持股總值已超過其在美國以外的任何國家持有的上市公司股票。

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這五間公司是日本最大的綜合商社，傳統上，它們一直是日本進口能源、礦物和食品的核心企業，也是成品的出口商。

巴郡現時在日本沒有其他投資。

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撰文 : 林斯凱

增持 股票 經濟 巴菲特 美股 香港 日本 美國

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