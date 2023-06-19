Intel繼續海外投資 傳獲德國百億歐元補貼建廠

繼早前美國芯片製造商Intel（INTC）宣布在波蘭、以色列投資外，有傳該公司亦將於德國投資。《彭博》引述消息人士表示，德國和Intel已達成協議，該公司將獲得100億歐元補貼，用於在德國東部建設一個半導體製造廠。

該協議將由德國總理Olaf Scholz和Intel行政總裁Pat Gelsinger簽署。最初的計劃是用68億歐元的政府援助在馬格德堡（Magdeburg）建設該設施，但由於面對經濟挑戰，建設被推遲。

現在的強化方案包括財政補貼和能源價格上限。Intel的目標是在全球範圍內擴大其業務，並減少對東亞製造中心的依賴。

馬格德堡項目的估計成本已經從170億歐元上升到300億歐元，大約40%的支出預計將通過歐盟的芯片法案得到補貼。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

較早前，Intel宣布，計劃在以色列投資250億美元建造一座新工廠，標志著有史以來對該國最大的國際投資。

該工廠位於Kiryat Gat，預計將於2027年開業，至少營運到2035年，為數千人提供就業機會。作為交易的一部分，Intel將支付7.5%的稅率，比目前的5%有所增加。Intel在以色列已發展近50年，並已成為該國電子和資訊產業中最大的私人僱主和出口商。

這項投資進一步加強Intel對其以色列業務和全球製造需求的承諾。

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機