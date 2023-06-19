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德國將與Intel簽訂協議 投資數百億興建芯片廠

環球社會熱點 18:54 2023/06/19

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德國政府經過歷時數月的談判，宣布將與芯片巨頭英特爾（Intel，美：INTC）達成協議，Intel將在德國古城Dresden投資數百億興建芯片廠。Intel據報已要求德國政府，提供價值100億歐元（約853億港元）的補貼。

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Intel行政總裁基辛格（Pat Gelsinger）上周五（16日）接受採訪表示，德國當局提供的補貼規模與公司所需的差距太大，但他依然希望能達成協議，但Intel拒絕透露補貼金額。

基辛格要求德國提供的補貼具有成本競爭力，形容西方在芯片行業方面已輸給亞洲，如要將行業帶回西方，就必須具有競爭力。他更表示，Intel在德國興建芯片廠的投資額將達數百億。

德國總理府發表聲明表示，雙方將於本港時間周一（19日）晚簽訂協議，總理朔爾茨（Olaf Scholz）和基辛格都會出席簽署儀式。但德國當局同樣未透露，Intel將會獲得的補貼具體金額。

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德媒《商報》（Handelsblatt）上周報道，Intel將獲得99億歐元（約845億港元）的補貼，較此前承諾的68億歐元（約580億港元）高。

《彭博社》引述消息人士指，芯片廠投資額起初為170億歐元（約1,451億港元），但現時料加碼至300億歐元（約2,560億港元）。

德國當局認為，現時芯片供應鏈十分脆弱，且對南韓及台灣的依賴程度愈來愈高。因此當局撥款數十億歐元增加補貼，吸引科技公司到當地投資。

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責任編輯：李俊儀

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