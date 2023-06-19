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【港人月入統計】打工仔入息中位數2萬 零售業又辛苦人工原來仲要最低 ?

理財智慧 18:15 2023/06/19

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最新的就業收入中位數統計調查顯示，全港打工仔的入息中位數為二萬元。根據行業分類，「金融、保險、地產、專業及商用服務」以及「進出口貿易及批發」行業的月入中位數最高，均為24,000元。「金融及保險」行業的月入中位數高達36,300元，而「地產及專業及商用服務」行業的月入中位數則為20,000元。

家庭住戶每月入息中位數為接近3萬元

根據政府統計處於5月30日出版的2023年第1季《綜合住戶統計調查按季統計報告》，2023年第1季的勞動人口為3,769,200人，勞動人口參與率為57.9%。就業人數為3,654,100人，每月就業收入中位數為20,000元。失業人數及就業不足人數分別為115,100人及46,700人。經季節性調整的失業率由2022年第4季的3.5%下跌至2023年第1季的3.1%，就業不足率由2022年第4季的1.5%下跌至2023年第1季的1.2%。此外，2023年第1季的家庭住戶數為2,688,400戶，而家庭住戶每月入息中位數為29,800元。

按行業劃分每月就業收入中位數，「金融、保險、地產、專業及商用服務」以及「進出口貿易及批發」行業的月入中位數最高，達24,000元。其次是「其他行業」，月入中位數為22,000元；排名第四的是「建造」行業，月入中位數為21,000元；「運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊」行業的月入中位數也達到20,000元；而「製造」行業的月入中位數跌出2萬元，為18,500元。「公共行政、社會及個人服務」行業的月入中位數為17,000元；最後，「零售、住宿及膳食服務」行業的月入中位數為15,300元。

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責任編輯：陳玉蓮

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