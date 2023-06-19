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一個月HIBOR升穿5厘　創逾半年新高　市場：不排除銀行加P紓緩息差

股樓投資 18:15 2023/06/19

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今日銀行一個月拆息（HIBOR）報5.03%，連升9個工作天，創去年12月6日（5.08%）後即約6個半月的新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時一個月HIBOR攀升至逾半年新高，加上受季節性因素及半年結影響，HIBOR仍有上升壓力，或挑戰2007年10月12日5.7厘，即有紀錄的歷史新高。現時大部份銀行一般新造Ｈ按封頂息率為3.5厘，今日一個月HIBOR已比銀行一般新造Ｈ按封頂息率高出逾一厘半。上週美聯儲雖然宣布暫停加息，不過議息會議後公布的點陣圖亦預示年底前還會再加息兩次。不排除聯儲局最快於下月恢復加息，港美息口差距或將進一步擴寬，HIBOR仍會繼續維持高水平，銀行視乎自身資金成本及公司策略，仍有機會於下次美聯儲議息會議上調最優惠利率（P），預計幅度約0.125厘至0.25厘。

中原按揭董事總經理王美鳳就表示，在利率正常化過程下，現時銀行體系結餘已跌至約450億元，結餘對比之前幾千億水平明顯收縮促使拆息波動性較大，當遇上季節性因素港元需求增加拆息較易上升，加快拉近與美息水平；現時臨近半年結，港元需求有所增加，今日一個月拆息升至5.03%，待季節性因素過後，拆息將會有所回落，但若然拆息仍然持續高於市場按息3.5%水平，反映銀行資金成本上升，息率有上調壓力，不排除銀行將考慮追加最優惠利率(P)或上調按揭息率以紓緩息差壓力。

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撰文 : 蔡子俊

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