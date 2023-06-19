▲ 【商湯20】阿里巴巴密密沽商湯 不足兩周再套現逾5億元

阿里巴巴 （09988） 加快減持AI股商湯集團 （00020） 。據聯交所權益披露文件，阿里巴巴旗下淘寶控股集團於6月15日場內減持5000萬股商湯集團持股，每股平均作價2.2670元，涉資1.1335億元。阿里巴巴在商湯B類股份權益由6.10%降至5.91%，最新仍持有15.34億股商湯B類股份。

與阿里巴巴上輪披露6月5日減持商湯集團，阿里巴巴是次披露是基於持股跌穿整體百分點，按條例必須向聯交所申報。

與上次披露持有的17.74億股相比，阿里巴巴累計減持2.4億股商湯集團股份，同期商湯的加權平均價為2.226元。按此計算，阿里巴巴不足兩周套現約5.34億元。

阿里巴巴參與商湯C-1及C-2系列融資，其每股成本價只有約0.074美元（折合約0.576港元），阿里巴巴最新一輪沽貨，料賬面獲利2.9倍。

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編輯：麥德銘