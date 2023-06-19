  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI風潮】結合ChatGPT技術　LG首推圖像處理AI服務

科技 18:07 2023/06/19

分享：

分享：

LG於昨日（18號）發佈首個商業化圖片處理AI。

近年來，許多企業把AI開發當成產品的發展方向，韓國廠商LG也不例外，近日LG在全球頂級學術會議（CVPR）2023上，推出LG首個生成式AI商業化服務 Captioning AI，用戶可透過生成式AI結合了ChatGPT技術，快速地對圖片進行分析和處理。

LG表示，此技術源自於LG AI 研究所的零次學習圖像描述（Zero-shot Image Captioning），讓AI可以累積經驗和知識，對初次看見的圖像或物件進行處理。根據Business Korea報道，該服務平均能在10秒內為一張圖片生成5個完整的描述性句子，以及10個關鍵字；而處理1萬張圖片，則需要大約兩天的時間。

【AI大戰】 LG搶攻AI王者寶座　夥芯片大神Jim Keller開發RISC-V芯片

【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze

LG預計企業將可以通過使用 Captioning AI 來幫忙處理大量圖片，以提高工作效率和生產力。LG AI 研究所視覺實驗室主任 Kim Seung-hwan 表示：「我們通過與不同的合作夥伴建立有機合作體系，並繼續開發新的評估標準和研究新技術，確保在圖像描述（Image captioning）領域的全球研究領導地位。」

【蘋果屏幕】Apple自研MicroLED有成果？　傳最快明年底Apple Watch採用

責任編輯：王愷楹

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】人魚學校外地開深造班 建私家泳池拓業務

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【南韓5G不似預期】南韓3間電訊商誇大5G網速　遭罰款336億韓元
2023/05/24
【南韓5G不似預期】南韓3間電訊商誇大5G網速　遭罰款336億韓元
【Twitter新搞作】科技狂人Elon Musk親自回應　Twitter將推智能電視影片app
今日
【Twitter新搞作】科技狂人Elon Musk親自回應　Twitter將推智能電視影片app
【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲
今日
【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
今日
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格

你可能感興趣

【南韓5G不似預期】南韓3間電訊商誇大5G網速　遭罰款336億韓元
16:18 2023/05/24
【南韓5G不似預期】南韓3間電訊商誇大5G網速　遭罰款336億韓元
【Twitter新搞作】科技狂人Elon Musk親自回應　Twitter將推智能電視影片app
今日 13:15
【Twitter新搞作】科技狂人Elon Musk親自回應　Twitter將推智能電視影片app
【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲
今日 16:04
【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲
LG 南韓 AG Acquisition 數碼轉型 5G 人工智能 家電

下一篇文章

【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【網絡攻擊】Microsoft證實月初受到網絡DDoS攻擊　服務一度中斷
【網絡攻擊】Microsoft證實月初受到網絡DDoS攻擊　服務一度中斷
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款