【AI風潮】結合ChatGPT技術　LG首推圖像處理AI服務

▲ LG於昨日（18號）發佈首個商業化圖片處理AI。

近年來，許多企業把AI開發當成產品的發展方向，韓國廠商LG也不例外，近日LG在全球頂級學術會議（CVPR）2023上，推出LG首個生成式AI商業化服務 Captioning AI，用戶可透過生成式AI結合了ChatGPT技術，快速地對圖片進行分析和處理。

LG表示，此技術源自於LG AI 研究所的零次學習圖像描述（Zero-shot Image Captioning），讓AI可以累積經驗和知識，對初次看見的圖像或物件進行處理。根據Business Korea報道，該服務平均能在10秒內為一張圖片生成5個完整的描述性句子，以及10個關鍵字；而處理1萬張圖片，則需要大約兩天的時間。

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LG預計企業將可以通過使用 Captioning AI 來幫忙處理大量圖片，以提高工作效率和生產力。LG AI 研究所視覺實驗室主任 Kim Seung-hwan 表示：「我們通過與不同的合作夥伴建立有機合作體系，並繼續開發新的評估標準和研究新技術，確保在圖像描述（Image captioning）領域的全球研究領導地位。」

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責任編輯：王愷楹

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