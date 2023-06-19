【職場熱話】40歲男無經驗想入行IT 只要有熱誠可成功嗎？

年齡不是追逐夢想的障礙，最重要的是有熱誠能推動自己朝着目標進發。近日，一位40歲的網民在網上討論區發文，指自己想要重新讀書再投身科技業，目標是開發類似「Windows」般的大系統，但亦擔心自己年紀大不能應付，因而詢問網民看法和香港科技業的前途。

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不少網民鼓勵樓主「可以的，不要預先設定不可能。但先前沒有相關工作經驗要想想怎樣包裝。」亦有人提出朋友成功的例子「 朋友40多歲沒有讀過IT，只是平時喜歡『砌機』，也有人請他做銀行外判的技術支援員，月入2萬」至於香港科技業的前景，有網民認為「香港經濟太着重金融， 系統和環境都不適合真正想做科研的人。」

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亦有網民質疑樓主是真心對科技業有興趣還是看中這行業的薪金，他認為年齡不是問題重要的是心態，「學無前後，達者為先，只要有熱誠最後都會成功，而心態不同成就也都不同。」他指「IT如果沒有創業和成就， 你只會是一輩子替人工作，在公司不能做你想做的」、「 創造比Windows更有效率的系統需要有想創造的心」，又指「AI現在百花齊放， 只要有心做， 成就和前途無限。」

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有網民認為樓主「像是連生物、化學都未讀過就問人做醫生前途好不好」的人 ，因而建議樓主三思而後行，免得入行後才發現沒有興趣又浪費時間，「IT有別於其他行業，知識更新周期相對其他行業短，爆發力又大」，建議樓主多接觸不同技術領域範疇，真的對這種學習模式有興趣再入行。

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