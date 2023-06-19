  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 19:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】40歲男無經驗想入行IT 只要有熱誠可成功嗎？

理財智慧 17:35 2023/06/19

分享：

分享：

年齡不是追逐夢想的障礙，最重要的是有熱誠能推動自己朝着目標進發。近日，一位40歲的網民在網上討論區發文，指自己想要重新讀書再投身科技業，目標是開發類似「Windows」般的大系統，但亦擔心自己年紀大不能應付，因而詢問網民看法和香港科技業的前途。

【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做？【見下頁

按圖看樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【巴士加價】5間專營巴士公司今日起加價 接近所有乘客每程車資多付不超1元【見下頁

不少網民鼓勵樓主「可以的，不要預先設定不可能。但先前沒有相關工作經驗要想想怎樣包裝。」亦有人提出朋友成功的例子「 朋友40多歲沒有讀過IT，只是平時喜歡『砌機』，也有人請他做銀行外判的技術支援員，月入2萬」至於香港科技業的前景，有網民認為「香港經濟太着重金融， 系統和環境都不適合真正想做科研的人。」

戴德梁行：物業投資市場復甦不似預期　專才、留學生料成投資者新目標【見下頁

亦有網民質疑樓主是真心對科技業有興趣還是看中這行業的薪金，他認為年齡不是問題重要的是心態，「學無前後，達者為先，只要有熱誠最後都會成功，而心態不同成就也都不同。」他指「IT如果沒有創業和成就， 你只會是一輩子替人工作，在公司不能做你想做的」、「 創造比Windows更有效率的系統需要有想創造的心」，又指「AI現在百花齊放， 只要有心做， 成就和前途無限。」

【江西銅358】獲深交所審核通過 江西銅分拆江銅銅箔上市【見下頁

有網民認為樓主「像是連生物、化學都未讀過就問人做醫生前途好不好」的人 ，因而建議樓主三思而後行，免得入行後才發現沒有興趣又浪費時間，「IT有別於其他行業，知識更新周期相對其他行業短，爆發力又大」，建議樓主多接觸不同技術領域範疇，真的對這種學習模式有興趣再入行。

【職場熱話】轉工要看月薪還是學習機會？網民：公司名聲越大的越好【見下頁

【港交所388】港交所今啟動雙櫃台交易模式 首批參與證券共24隻【見下頁

同場加映：【青姐話】等運到 好過冇

青姐話
【青姐話】等運到 好過冇

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳美鳳

網上討論區 科研 行業 創業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【巴士加價】九巴及龍運新票價明日起生效 月票價格維持不變直至9月中
【巴士加價】九巴及龍運新票價明日起生效 月票價格維持不變直至9月中
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【理財個案】夫婦未夠40歲坐擁三物業 點樣盡快退休唔使做?
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】一對橡皮鴨今日結束展覽 最後一日維港海上巡遊
【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）
【巨型黃鴨】橡皮鴨本周日結束展覽　同日父親節將遊走維港兩岸（附路綫圖）
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
【618網購節】京東618高潮期最後沖刺 首10分鐘約三成國產品牌成交額增長翻倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款