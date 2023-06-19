【轉工新方向】全職兒子 月入5000元 在家陪伴爸媽 如果我爸媽不請我 怎算好 ?

香港打工仔大多數在外打工，很少想過有機會回內地打父母的工。內地媒體《澎湃新聞》報導指出，內地有個男人40歲，本來在上海有一份月薪2萬元人民幣的工作，其母親在內地居住，年逾六旬，因為一次患重病，兒子斷斷續續請了近兩個月的假期照顧媽媽。

當女士痊癒後，因為不忍心兒子承受太大的壓力，再加上城市生活成本太高，便叫兒子辭去原本的工作，成為她的「全職兒子」。現時，兒子的日常工作就是打掃家中的每一個角落、做午飯和晚飯，其他時間都是自由活動，每晚也會陪伴父母散步和遛狗。由於吃住都在父母家裡，他可以省下租金和生活費用，相對於在上海工作，又要交租生活支出等，他現時每月得到家庭補貼5,500元人民幣。

儘管兒子的工資較之前在城市打工的收入低，但他並不感到有壓力，因為他可以陪伴父母並且不需要擔心生活費用。此外，他還能夠每月儲到一定的金額。在大部分父母都希望子女有所成就的時代，這位媽媽認為自己有兒子陪伴，較大部分空巢老人更幸福。

親情與經濟的選擇 ? 每個人都不一樣，成為「全職兒子」會否成為未來內地的大趨勢呢?

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責任編輯：陳玉蓮