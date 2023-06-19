▲ 【阿里巴巴9988】傳馬雲召開非公開會議：提出淘寶天貓三大方向、組織須更扁平 「過去賴以成功方法論或不適用」

據內媒《晚點 LatePost》報道，阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲在5 月下旬召集淘天集團各業務負責人，進行了一場小範圍內的溝通會。淘天集團 CEO 戴珊，行業發展部三位負責人汪海（花名：七公）、劉鵬（花名：奧文）、劉一曼（花名：一漫），淘寶直播負責人程道放（花名：道放）等均有出席。另外，淘天集團 CFO 李博、菜鳥集團 CEO 萬霖也參加了該會議。

報道指，馬雲在會上稱，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉。他為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。此外，馬雲認為淘天在組織上應該進一步扁平化。不少員工預計，「618」 結束後，集團將迎來多項管理制度的改革。

消費信心不足持續 接下來應 「回歸淘寶」

馬雲判斷，當前國內經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機會，阿里電商應該 「回歸淘寶」。

「回歸淘寶」 意味著，淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家，多位員工判斷，淘寶的流量機制也可能發生變化，從原本向天貓傾斜轉回至向淘寶傾斜。

馬雲：一個企業從行業標杆到死亡只須1年

報道引述多位阿里員工指，馬雲認為淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，他以諾基亞（Nokia）和柯達（Kodak ）舉例，認為一個企業從行業標杆到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。

內媒形容馬雲目前仍在退休狀態，這場溝通會沒有明確主題，形式上參會人圍坐一圈進行有來有往的聊天，更像一次馬雲深入了解業務的交流會。會上，馬雲做了一些自己的判斷，也在精神上鼓勵高管們解放思想、大膽創新。

阿里媽媽應多做產品創新

馬雲在會上提到了阿里媽媽，這是阿里旗下的廣告營銷平台。他認為這個靠給品牌商家賣流量的業務過去一直在躺著賺錢。

「阿里媽媽的初衷是讓再小的商家都能買賣廣告，所以要去幫助中小商家。」馬雲在會上說。他建議團隊未來應該多做產品創新，比如結合 AI 服務中小商家，「做小生意」。

鼓勵組織年輕化

在這次會議上，馬雲為淘天的組織調整指明了 「扁平化」的方向，要減少匯報層級，鼓勵年輕化，同時讓資深員工有更多擔當。據多位員工預測，集團將在 「618」 後進行職級、考核、晉升等多項製度的調整。

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編輯：李哲毅