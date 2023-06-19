京東618促銷銷售額增長超過預期 花旗預計其至少增長6-8%

券商表示，在中國的年中購物節期間，京東（9618）電子商務網站的銷售額增長超過預期，是中國重新開放以來的第一個大型購物活動。

花旗銀行(C)分析師在客戶報告中稱，在5月下旬至周日（18日）晚間的618購物節期間，京東商城的銷售額增長了6-8%。這超過了花旗銀行預期的2-5%的增長。然而，這一估計仍低於JD去年記錄的10.3%的商品銷售總額（GMV）增長和2021年的27.7%的增長。

這個以京東成立日期命名但被所有電商平台接受的節日，是中國消費者消費的一個重要晴雨表。京東表示，它不會公佈今年節日期間的GMV數據，只指出銷售額創下紀錄,這是一個預期的里程碑。面對銷售放緩，阿里巴巴也停止發布11月所謂的光棍節購物節期間的GMV數據。

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今年的購物節期間競爭激烈，各平台提供數十億元人民幣的優惠券和補貼，吸引中國消費者消費。購物者情緒低落，對就業和房地產市場感到擔憂，這預示著中國大病後的複蘇已經失去動力。

5月份的零售額攀升了12.7%，沒有達到一致預期的13.6%，比4月份的18.4%增長有所放緩。

高盛(GS)分析師指，京東在618期間的銷售 「略微 」超出預期，而傑富瑞（JEF）分析師說，該事件「超出了預期，創造了新的記錄」。兩者都沒有提供數字估計。

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記者：張瑋婷