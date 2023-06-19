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【英國王室】查理斯貼三父子合照賀父親節 盼哈里「浪子回頭」？

環球社會熱點 17:48 2023/06/19

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英王查理斯三世（King Charles III）趁周日（19日）是父親節，在社交平台Twitter分享數張舊照，包括一張他和兩個兒子威廉王子（Prince William）和哈里王子（Prince Harry）的合照。哈里移居美國，近年屢次被指與父兄不和，有王室專家認為查理斯希望透過合照喚起哈里的回憶，重拾父子間的溫馨快樂時光。

路易表情趣怪嘟嘴舉臂 為爺爺查理斯慶生搶鏡 【下一頁】

英國王室官方帳戶周日貼出3張相片，其中包括一張1997年攝於蘇格蘭巴爾莫勒爾（Balmoral）的相片。查理斯在相中身穿綠色蘇格蘭裙，當時威廉和哈里分別年僅14歲和12歲。

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英國王室專家菲茲威廉（Richard Fitzwilliams）分析指，查理斯此舉旨在喚起哈里苦樂參半的回憶，是他向哈里發出敏感信息的方式。他指查理斯是在提醒哈里，甚麼才是真正重要、且應該忠誠的東西。

威廉將於私人領地建公屋 致力解決露宿者問題  【下一頁】

鑒於威廉哈里兩人現時關係緊張，菲茲威廉認為查理斯同時亦提醒威廉，他與哈里兩兄弟之間曾擁有良好關係，過去經常共度珍貴的家庭時光。

英國王室官方帳戶貼出的相片，更包括一張查理斯和亡父菲臘親王（Prince Philip）的合照，兩人在相中對視而笑。餘下一張則是王后卡米拉（Queen Camilla）與亡父的合照。

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責任編輯：李俊儀

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