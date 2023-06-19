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【下半年展望】大華繼顯：中資股目前折讓不合理　料下半年迎估值修復　薦四大板塊

股市 16:59 2023/06/19

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大華繼顯：中資股目前折讓不合理　料下半年迎估值修復　薦四大板塊

大華繼顯表示，MSCI中國目前估值並不貴，12個月預測市盈率為10.2倍，或較新興市場折讓約37%，認為這個幅度的折讓並不合理，因為預期中資股今年企業盈利增長為中雙位數，而新興市場為單位數增長。在內地額外的支持措施下，該行預期估值將在下半年回復正常。不過，該行提醒，顯著的估值重估只有在信貸增長加速才有可能發生，因此，該行對MSCI中國的目標價為74點，對應市盈率為12倍。

投資上，該行偏好汽車、消費、工業自動化及綫上遊戲行業。

料下半年中國再降準

大華繼顯指，目前增長動力上升的主要阻礙為疲弱的地方政策財政及房地產活動。鑑於經濟信心減弱，該行預期，下半年中央將會推出更多政策支持，料針對於就業、房地產及地方政府債務決定，當中，以房地產最為重要，因為其佔中國經濟活動約20%，並會直接影響地方政府財政。該行預期，新政策或會專注於房地產的需求端，以及下半年中國或再一次降準。

中央仍有空間可以增加針對性的支持政策，該行指，預期這會在7月中央政治局會議發生，不過，由於仍然憂慮債務與GDP截至4月23日已升至277%，大水猛灌的刺激政策似乎不會出現。

中國繼續將會逐步恢復，短期消費者信心將會持續脆弱，由於額外1.9萬億人民幣的特殊用途債券尚未動用，固定資產投資增長勢頭應該會加快。該行仍然預期全年中國GDP增長為5%。

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