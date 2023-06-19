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【香港經濟】本港失業率維持於3%高於預期　孫玉菡：勞工市場應會在未來數月進一步改善

Hot Talk 16:59 2023/06/19

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【香港經濟】本港失業率維持於3%高於預期　孫玉菡：勞工市場應會在未來數月進一步改善

政府統計處今日（19日）發表的最新勞動人口統計數字，3月至5月經季節性調整的失業率為3%，與2月至4月持平，但較預期的2.9%為高，而就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着經濟繼續復甦，勞工市場應會在未來數月進一步改善。

期內，香港總就業人數由2月至4月的約365.6萬人，上升至3月至5月的約367.4萬人，增加約1.79萬人。同期的總勞動人口亦由約377萬人上升至378.7萬人，增加約1.67萬人。

至於不經季節性調整失業人數方面，由2月至4月的11.44萬人下跌至3月至5月的11.31萬人，減少約1300人。3月至5月的就業不足人數為44.4萬人，與2月至4月的數字大致相若。

與上一個三個月期間比較，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率維持於4.2%不變。其中，零售業和餐飲服務活動業的失業率分別維持於3.8%及4.8%不變，住宿服務業的失業率下跌0.4個百分點至3.5%。一些行業的失業率亦下跌，尤其是建造業、批發業、人類保健活動業以及社會工作活動業。其餘行業的失業率無甚變動或上升，但普遍仍處於低水平。

另外，大型招聘會方面，勞工處將於7月20日及21日在旺角麥花臣場館舉辦「飲食、零售、酒店業及中高齡就業招聘會」，將有超過60個僱主參與，提供大量職位空缺。

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編輯：姚卓然

 

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