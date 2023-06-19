戴德梁行：物業投資市場復甦不似預期　專才、留學生料成投資者新目標

戴德梁行發表今年上半年大額非住宅物業投資市場回顧及展望。戴德梁行執行董事、香港資本市場部主管高偉雄表示，2月份通關後，市場憧憬整體投資氣氛有所改善，然而反彈效果不似預期。截至6月中旬，大額非住宅物業投資市場暫錄得31宗成交額超過1億元的交易，總金額為181億元。

高偉雄預期，下半年要視乎息口的變動。市場普遍認爲下半年息口最多再加四分一厘至半厘，並將橫行一段時間，相信下半年自用型買家將率先跑出，投資者接受現實，抓緊機會在大市回升前撈底，推動下半年交投活動。故預計下半年大額成交的總金額逾300億元，全年成交額達500億元。

戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢另指，來港人才和學生數字在2020年後已逐漸回升，政府亦積極推出「搶人才」措施。為滿足留學生及專才的住屋需要，共居空間（co-living）、多戶型物業（multifamily）及學生公寓（student housing）等的出租公寓物業迅速崛起，逐漸吸引投資者的目光。

鄧淑賢分析，以學生公寓為例，該類物業可提供較穩定的入住率和租金收入，部分學生公寓更由大專院校包租，加上其營運成本和維修支出相對較低， 伴隨海外學生和專才數字上升，相信對營運商和追求穩定收益的投資者來説極具吸引力。事實上，過去兩年亦有不少與出租公寓概念相關的成交，當中多涉及營運商與基金或機構投資者合作發展的項目，通過收購酒店和住宅物業後將其改裝翻新並重新定位。我們相信，這個新興板塊的發展潛力在政府積極吸納外來人才的政策推動下，將繼續獲得投資者的青睞。

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