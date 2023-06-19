  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI浪潮】騰訊推MaaS服務攻10餘個行業　湯道生：大模型服務不限於聊天機器人

股市 17:03 2023/06/19

分享：

分享：

【AI浪潮】騰訊湯道生：聊天機器人並非唯一大模型服務方式

騰訊 （00700） 旗下騰訊雲舉行行業大模型及智能應用技術峰會，公布MaaS（模型即服務）全景圖，並已為文旅、政務、金融等10餘個行業提供超過50多個大模型行業解決方案。騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在會上表示，外界對通用大語言模型的聊天機器人期待很高，但這並非唯一的大模型服務方式，亦不一定是滿足行業場景需求的最佳方法，而「產業場景是大模型最佳練兵場」。

湯道生表示，企業使用的大模型必須可控、可追溯、可修正，而且必須要反覆充分測試才能上線。通用大語言模型基於公開文獻和信息來訓練，但網上的信息可能有錯誤、有謠言、有偏見，加上許多專業知識與行業數據的積累不足，導致模型行業針對性與精準度不夠，數據的噪音過大。

湯道生：部分行業專業要求高　須精確數據訓練模型

他續指，不少產業場景中，用戶對於企業所提供的專業服務要求高，容錯性低，企業一旦提供錯誤訊息，可能會引起巨大的法律責任與公關危機。

他建議，客戶需要具針對性的行業大模型，再加上企業自己的數據去做訓練或者精調，才可提供實用性更高的智能服務，認爲企業所需要的是在實際場景中解決真正的問題。

騰訊雲副總裁、騰訊雲智能負責人吳運聲指，騰訊雲將為客戶提供一站式模型服務，涵蓋完善的模型工具、成熟的流程方法、全面的配套服務、領先的安全保障能力等。

相關文章：

【騰訊700】馬化騰轉發裁員文章、「要收緊隊型」　騰訊公關：不是跟公司內部說的

【騰訊700】騰訊周一回購金額再削至1.2億　首季績後累計回購1000萬股

【騰訊雲】 騰訊雲連續4年入選 Gartner《雲 AI 開發者服務魔力象限》研究報告

記者：伍鍵文

人工智能 騰訊控股（00700） 騰訊 港股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　經絡：HIBOR或挑戰新高（第二版）

下一篇文章

【下半年展望】大華繼顯：中資股目前折讓不合理　料下半年迎估值修復　薦四大板塊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【自動駕駛】百度半日跌4%　L4級無人駕駛的士「蘿蔔快跑」獲深圳批營運
【自動駕駛】百度半日跌4%　L4級無人駕駛的士「蘿蔔快跑」獲深圳批營運
【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【TSLA】Tesla半年累升111%　馬斯克透露股價再升玄機？
【港股市況】滙豐破頂、中移動升逾1%　美圖午後飊升逾兩成　恒指跌127點（不斷更新）
【港股市況】滙豐破頂、中移動升逾1%　美圖午後飊升逾兩成　恒指跌127點（不斷更新）
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【ETF攻略】盈富基金2800為何成交激增？
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【人民幣港股】港交所雙櫃台模式登場、全日人民幣成交1.6億　李寧郭炳聯親身撐場
【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
【日圓匯價】日圓兌港元跌至5.51算、日本央行未撤YCC　專家教路幾時唱yen最好
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款