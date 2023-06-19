【AI浪潮】騰訊推MaaS服務攻10餘個行業　湯道生：大模型服務不限於聊天機器人

▲ 【AI浪潮】騰訊湯道生：聊天機器人並非唯一大模型服務方式

騰訊 （00700） 旗下騰訊雲舉行行業大模型及智能應用技術峰會，公布MaaS（模型即服務）全景圖，並已為文旅、政務、金融等10餘個行業提供超過50多個大模型行業解決方案。騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在會上表示，外界對通用大語言模型的聊天機器人期待很高，但這並非唯一的大模型服務方式，亦不一定是滿足行業場景需求的最佳方法，而「產業場景是大模型最佳練兵場」。

湯道生表示，企業使用的大模型必須可控、可追溯、可修正，而且必須要反覆充分測試才能上線。通用大語言模型基於公開文獻和信息來訓練，但網上的信息可能有錯誤、有謠言、有偏見，加上許多專業知識與行業數據的積累不足，導致模型行業針對性與精準度不夠，數據的噪音過大。

湯道生：部分行業專業要求高 須精確數據訓練模型

他續指，不少產業場景中，用戶對於企業所提供的專業服務要求高，容錯性低，企業一旦提供錯誤訊息，可能會引起巨大的法律責任與公關危機。

他建議，客戶需要具針對性的行業大模型，再加上企業自己的數據去做訓練或者精調，才可提供實用性更高的智能服務，認爲企業所需要的是在實際場景中解決真正的問題。

騰訊雲副總裁、騰訊雲智能負責人吳運聲指，騰訊雲將為客戶提供一站式模型服務，涵蓋完善的模型工具、成熟的流程方法、全面的配套服務、領先的安全保障能力等。

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記者：伍鍵文