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【香港樓市】大華繼顯：利率高企及內地經濟放緩雙重打擊　本港樓價有進一步下行壓力

股市 16:42 2023/06/19

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【香港樓市】大華繼顯：利率高企及內地經濟放緩雙重打擊　本港樓價有進一步下行壓力

港元拆息（HIBOR）升越5厘，追蹤二手樓價的中原城市領先指數（CCL）連續3周至166.02，6月份住宅樓市成交進一步萎縮。大華繼顯預期，住宅樓價及成交有進一步下行壓力，而樂建居對樓市短線影響有限，長線影響則仍有待觀察，維持本港房地產行業「與市場同步」評級。

大華繼顯指，衡量主要銀行對樓價變動方向的中原估價指數（CVI）於截至上周四止一周大跌逾20點子至36.05，反映銀行對樓市前景持審慎態度，同時將令樓價進一步承壓。

HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘【下一頁】

該行認為，高息環境下，加上內地經濟放緩的溢出效應，相信本港樓價及成交仍然受壓，與此同時4月份本港零售銷售按年增長15%，較市場預期為佳，相信零售銷售仍具韌性，因此房地產子行業中，最看好零售，其次為住宅，最看淡寫字樓。

大華繼顯重申，新鴻基地產 （00016） 為首選，因擁有多元化的物業發展土儲，而且在中港均有強勁的投資物業管線。該行基於本土消費仍然強勁，亦看好領展 （00823） 前景。

相關文章：【香港樓市】恒隆陳啟宗：預計未來3年香港住宅市場會好轉　息口上升對樓價影響微

相關文章：【大行報告｜樓市】滙豐研究：近期港樓疲軟或被跨大　料今年樓價升8%　對地產股維持正面

編輯：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 大行報告 香港物業 樓價 CCL 物業 經濟 零售 商廈
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