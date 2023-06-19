【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數按年增長

政府統計處發表4月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2023年4月與2022年4月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌16.7%及15.5%。分析師指符合預期，並預計未來兩至三個月都可能有雙位數跌幅。廠商會預期下半年有望重新錄得單位數按年增長，但估計全年的出口增長不超過3%。

【香港貿易】香港信保局增合作夥伴 與5銀行分擔承保中國內銷風險

2023年首四個月與2022年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌19.8%及15.6%。經季節性調整的數字顯示，截至2023年4月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升14.6%及10.4%。

經季節性調整的數字顯示，截至2023年4月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升14.6%及10.4%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。

出口及進口價格分別上升4.8%及4.1%

2023年4月與2022年4月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.8%及4.1%。2023年首四個月與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.7%及4.0%。對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。

貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2022年同期比較，這指數在2023年4月及在2023年首四個月均上升0.7%。

輸往主要目的地整體出口貨量均錄跌幅



2023年4月與2022年4月比較，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得跌幅：印度（-23.7%）、美國（-22.7%）、越南（-22.0%）、台灣（-19.8%）及中國內地（內地）（-17.0%）。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：印度（7.3%）、內地（5.5%）、美國（4.3%）、越南（2.5%）及台灣（0.6%）。



2023年4月與2022年4月比較，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得跌幅：新加坡（-33.0%）、美國（-31.2%）、日本（-20.5%）、台灣（-16.3%）及內地（-10.2%）。與此同時，來自內地（7.5%）、台灣（3.9%）、美國（2.5%）及日本（2.3%）的進口價格上升。另一方面，來自新加坡的進口價格則下跌4.0%。

分析師：中國加工貿易數改善前難望有好轉

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，數字下跌符合預期：「經過3月的廠商在疫後出貨潮後，未見到中國在加工貿易進口數字有明顯改善，因此4月有雙位數下跌實屬預期之內。由於全球經濟均表現疲弱，普遍減少消費下也影響到出口數字，預期在未來兩至三月也會有雙位數跌幅。」

香港中華廠商聯合會表示，今年香港出口表現遜色，主要是由於外需疲弱和全球供應鏈不斷受到政治干擾所致，所幸的是，香港與內地恢復全面通關後，兩地之間的進出口貿易已有明顯改善，令香港對外商品貿易從今年第二季起逐漸擺脫頹勢。

廠商會：下半年有望重新錄得單位數按年增長

而隨着內地經濟漸拾增長動力，內需穩步回暖，在中國進出口貿易表現雙雙改善的帶動下，加上去年低基數效應的影響，廠商會預計，香港出口數字可在下半年重新錄得單位數的按年增長；惟受制於首季度的較大跌幅，估計香港全年的出口增長不超過3%。

廠商會亦特別指出，疫情期間，香港與內地之間跨境陸路貨運受阻的問題持續了一段頗長的時間，部分港商和內地廠商的出口貿易和物流安排可能因「傷疤效應」而出現永久性的地點轉移，例如取道深圳、廣州等內地港口，而減少經香港轉口出貨。廠商會關注，如果該情況在疫後沒有扭轉過來，將會對香港長遠的出口表現構成壓力。

【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差 專家籲僱主宜了解年輕人實際需要

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：