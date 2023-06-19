【大市看法】時富金融籲留意公用、電訊及必需品板塊

▲ 時富金融副行政總裁關廷軒(中)，時富資產管理董事總經理黃偉棠(右一) ，量化基金組合經理蔡嘉民(右二) ，黃國英資產管理董事及創辦人黃國英(左二) ，南方東英銷售及產品策略部董事李雪恒(左一)

時富金融近日舉行投資論壇「超越認知，勇敢創富」，時富金融黃偉棠強調，投資目標需隨市場環境變化而調整，投資者宜掌握經濟週期變化以選擇最適合自己的投資策略，建議投資者下半年可多加留意公用事業、電訊服務業及必需品行業。

蔡嘉民： 黃金及非美貨幣宜看高一線

量化基金組合經理蔡嘉民認為，由於美股表現與美國貨幣供應量息息相關，而美國仍處於收水階段，傳統市場適宜觀望；而因為下年初有望降息，黃金及非美貨幣宜看高一線。

加密貨幣方面，蔡嘉民認為，由於虛擬資產於2024將迎來產量減半，按照歷史數據，價格有機會在2025年創新高，不過虛擬資產仍屬新興資產，必須做好各方面的風險管理，包括第三方風險、穩定幣風險等等。

黃國英： 日本公司有突圍潛力

中港股市表現疲乏，外圍市場尤其是美國科技股，因市場憧憬大AI時代而節節上升，黃國英資產管理董事及創辦人黃國英認為，除了中港市場及美股之外，亦應增加注意日本市場，留意到不少日本公司有突圍潛力。

市場表現反覆，南方東英銷售及產品策略部董事李雪恒在會上與投資者分享槓桿反向產品交易策略，並詳細介紹全球首隻以太幣期貨及全亞洲第一隻的比特幣ETF，更分享南方東英的貨幣基金產品，讓投資者能透過ETF捕捉市場反彈，亦能運用貨幣基金及方向產品作防守性策略。

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記者：李哲毅