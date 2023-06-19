【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格

▲ 天風國際證券分析師郭明錤認為，未來Vision Pro的成功關鍵在於Apple營造的生態，當中就包括了Vision Pro能否與Apple旗下的其他產品整合，而要互相整合的主要規格就是Wi-Fi與UWB（超頻寬）。

Apple早前在WWDC上發布混合實境裝置Vision Pro，惟當時市場認為價格偏高，近日有分析師就稱，Apple要令Vision Pro更具競爭力，必須升級WiFi及UWB（超頻寬）。

Apple的空間運算裝置Vision Pro早前以3499美元（約27,424港元）橫空出世，不少分析指，該產品價格高昂，就連著名的Apple產品分析師天風國際證券分析師郭明錤都認為價格太高或讓人卻步。惟近日郭明錤就在其Twitter發帖指，未來Vision Pro的成功關鍵在於Apple營造的生態，當中就包括了Vision Pro能否與Apple旗下的其他產品整合，而要互相整合的主要規格就是Wi-Fi與UWB（超頻寬）。

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其次，郭明錤亦提到，預計今年下半年將推出的iPhone 15將採用的UWB規格將會升級，製程技術由16nm升級到7nm先進製程，有利於近場互動效能提升與降低裝置的耗電量。另外，郭明錤也認為，明年將推出的iPhone 16的Wi-Fi規格將升級為Wi-Fi 7，這將更有利Apple整合同一區域網路下的各種產品，以為用戶提供更好的生態體驗。

說到iPhone 15，Twitter知名爆料帳號Unknownz21亦提到，iPhone 15 Pro系列將有四個顏色，但都不是紅色。Unknownz21並未提供更多細節，也不清楚蘋果是否 iPhone 15 Pro 發表後再推出（PRODUCT）RED，又或 iPhone 14 系列已是蘋果與（RED）合作的終點。

就往績而言，Unknownz21爆料相當準確，曾準確爆料iPhone 14系列資訊，也曾提供Vision Pro資訊等。Unknownz21也曾建議用戶可跳過iPhone 15 系列，因他認為該產品是「過於平庸的升級」，Apple於2024年的iPhone 16系列將有更野心的計劃。

責任編輯：李彥煒

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