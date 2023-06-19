  • 31°C
香港時間 : 2023619日 (週一) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格

科技 16:36 2023/06/19

分享：

分享：

天風國際證券分析師郭明錤認為，未來Vision Pro的成功關鍵在於Apple營造的生態，當中就包括了Vision Pro能否與Apple旗下的其他產品整合，而要互相整合的主要規格就是Wi-Fi與UWB（超頻寬）。

Apple早前在WWDC上發布混合實境裝置Vision Pro，惟當時市場認為價格偏高，近日有分析師就稱，Apple要令Vision Pro更具競爭力，必須升級WiFi及UWB（超頻寬）。

Apple的空間運算裝置Vision Pro早前以3499美元（約27,424港元）橫空出世，不少分析指，該產品價格高昂，就連著名的Apple產品分析師天風國際證券分析師郭明錤都認為價格太高或讓人卻步。惟近日郭明錤就在其Twitter發帖指，未來Vision Pro的成功關鍵在於Apple營造的生態，當中就包括了Vision Pro能否與Apple旗下的其他產品整合，而要互相整合的主要規格就是Wi-Fi與UWB（超頻寬）。

【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲

【Vision Pro】傳蘋果拍攝3D怪獸劇集　專用Vision Pro觀看影片

其次，郭明錤亦提到，預計今年下半年將推出的iPhone 15將採用的UWB規格將會升級，製程技術由16nm升級到7nm先進製程，有利於近場互動效能提升與降低裝置的耗電量。另外，郭明錤也認為，明年將推出的iPhone 16的Wi-Fi規格將升級為Wi-Fi 7，這將更有利Apple整合同一區域網路下的各種產品，以為用戶提供更好的生態體驗。

說到iPhone 15，Twitter知名爆料帳號Unknownz21亦提到，iPhone 15 Pro系列將有四個顏色，但都不是紅色。Unknownz21並未提供更多細節，也不清楚蘋果是否 iPhone 15 Pro 發表後再推出（PRODUCT）RED，又或 iPhone 14 系列已是蘋果與（RED）合作的終點。

就往績而言，Unknownz21爆料相當準確，曾準確爆料iPhone 14系列資訊，也曾提供Vision Pro資訊等。Unknownz21也曾建議用戶可跳過iPhone 15 系列，因他認為該產品是「過於平庸的升級」，Apple於2024年的iPhone 16系列將有更野心的計劃。

責任編輯：李彥煒

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】人魚學校外地開深造班 建私家泳池拓業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
今日
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【WWDC2023】Apple iOS 17登場　6大主要更新一文看清
2023/06/06
【WWDC2023】Apple iOS 17登場　6大主要更新一文看清
【香港之光】IVE學生蘋果編程比賽得獎　獲邀到Apple Park與Tim Cook見面
2023/06/07
【香港之光】IVE學生蘋果編程比賽得獎　獲邀到Apple Park與Tim Cook見面
Apple和Amazon被告合謀人為抬高商品價格 裁決正式進入證據收集和其他審前程序
2023/06/12
Apple和Amazon被告合謀人為抬高商品價格 裁決正式進入證據收集和其他審前程序

你可能感興趣

【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
今日 14:35
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【WWDC2023】Apple iOS 17登場　6大主要更新一文看清
15:00 2023/06/06
【WWDC2023】Apple iOS 17登場　6大主要更新一文看清
【香港之光】IVE學生蘋果編程比賽得獎　獲邀到Apple Park與Tim Cook見面
19:00 2023/06/07
【香港之光】IVE學生蘋果編程比賽得獎　獲邀到Apple Park與Tim Cook見面
手機Apps 移動裝置 科技產品 產品 iPhone 14 寬頻 Wi－Fi Apple Twitter 品牌

下一篇文章

【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列
【華為新機】HUAWEI NOVA 11攻港　4K超廣角自拍鏡頭主攻年輕人市場
【華為新機】HUAWEI NOVA 11攻港　4K超廣角自拍鏡頭主攻年輕人市場
【網絡攻擊】黑客藉MOVEit軟件發動全球網絡攻擊　英美企業政府機構均受災
【網絡攻擊】黑客藉MOVEit軟件發動全球網絡攻擊　英美企業政府機構均受災
【未來城市】日本建築公司N-Ark推漂浮城市計劃　料2030年建成可容納4萬人
【未來城市】日本建築公司N-Ark推漂浮城市計劃　料2030年建成可容納4萬人
【便攜式硬碟】​​多款便攜式硬碟故障　SanDisk釋出軟件修復更新
【便攜式硬碟】​​多款便攜式硬碟故障　SanDisk釋出軟件修復更新
【網絡攻擊】Microsoft證實月初受到網絡DDoS攻擊　服務一度中斷
【網絡攻擊】Microsoft證實月初受到網絡DDoS攻擊　服務一度中斷
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款