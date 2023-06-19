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英國擬改革房屋政策 公民永久居民優先分配公屋

環球社會熱點 16:33 2023/06/19

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英國政府據報有意改革房屋福利政策，放棄現時按需要優先分配的做法，改為公民及永久居民可優先獲分配公屋（Council Housing）。

派對門再有影片流出 英封城保守黨人照跳舞飲酒（有片） 【下一頁】

根據現時的房屋政策，政府會將公屋優先分配給露宿者、擠迫戶或家庭暴力受害者。而持有無限期居留簽證的外國人及難民，如能證明其需求大過英國公民及永久居民，也可獲優先分配。

輪候名冊目前有超過120萬戶家庭，當中約一成並非英國國民。至於在移民人口較集中地區，非英國國民輪候的比例遠高於此。

例如倫敦Brent區於2021年至2022年，分配了四成的新廉租屋給非英國國民。

英國會派對門調查報告 斥約翰遜多次故意誤導國會 【下一頁】

英媒引述消息指，政府官員正研究如何讓英王查理斯三世（King Charles III）今年秋天發表的演説中，要求國會立法讓英國公民及永久居民於輪候名單上的次序較新移民優先。

《泰晤士報》引述消息人士指，廉租屋為有限的社會資源，因此政府會檢討政策來確保會優先考慮英國國民。

據悉，政府會繼續歡迎合法移民對英國所作的經濟貢獻，但不應容許他們插隊獲優先分配社會福利。

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責任編輯：鄭錦玲

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