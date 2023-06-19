【政府工】民航處招聘見習航空交通管制主任　月薪2.4萬至2.9萬　中學畢業可申請

民航處近日招聘見習航空交通管制主任，月薪24,265元起，頂薪可達29,430元，不過因工作性質，須24小時輪班當值。中學畢業且公開試考取指定成績可報名申請，另因職位空缺屬公務員體系，申請人亦須在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

此外，見習航空交通管制主任必須符合國際民用航空組織，所訂定有關航空交通管制主任的體格標準要求，詳情可參閱民航處網頁有關進一步的資料。申請將於7月14日截止，可經網上、親身或郵寄方式遞交申請。

有興趣人士可瀏覽以下組圖，了解有關該職位空缺詳情。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。申請人必須在申請書上或隨申請書另紙清楚列出已獲取的公開考試所有科目成績。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2023年7月14日香港時間下午5時正或之前送達上述聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至民航處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。



申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。初步入選的申請人須參加暫定於2023年7月／8月舉行的考試。獲邀參加考試者將可於2023年7月／8月接獲通知。申請人如再獲選參加面試，通常會在2023年11月／12月接到通知。如申請人未獲邀參加考試／面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

聯絡地址：香港大嶼山香港國際機場東輝路一號民航處總部辦公大樓第五層人事科

查詢電話：2910 6607

截止申請日期(日/月/年) ：14/07/2023 17:00:00

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