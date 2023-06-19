【京東9618】京東未來20年夢想 3家公司收入過萬億人幣

京東集團（09618）向56萬員工發送了《凝心聚力 邁向「35711」夢想》全員信，正式提出面向未來20年的「35711」夢想，即能有3家收入過萬億元（人民幣，下同）、淨利潤過700億元的公司；5家進入世界五百強公司；7家從零做起市值不低於1,000億元的上市公司；能為國家繳納1,000億元稅收；提供超過100萬就業崗位。

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京東新任CEO許冉在京東20年活動上闡釋如何具體落實「35711」夢想的路綫圖，將重點把握好三個方面：一是聚焦主航道，貫徹下沉市場、技術服務及國際業務三大戰略；二是恪守京東經營理念，持續優化管理體系和組織機制；三是夯實企業價值底座，傳承企業文化。

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此外，未來20年，京東將累計投入超過3萬億元用於一綫員工的薪酬福利；京東鄉村振興「奔富計劃」帶動逾1億農民增收；累計攜手6,000萬中小微企業數字化升級；京東的供應鏈服務基本實現覆蓋全球，在佔全球80%體量的經濟體裏建立供應鏈基礎設施；並將全面實現碳中和。

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