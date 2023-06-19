▲ 【大行報告｜京東】大行評京東618表現略勝預期、受惠需求改善及紮實執行力 一文看清券商看法

內地各大電商平台618促銷節陸續完結，綜合大行分析認為，網購競爭日益激烈，然而京東 （09618） 受惠需求改善，以及其紮實執行能力，帶動京東618期間增長率超出預期，同時觀察到京東支出節制，或有助利潤率出現驚喜。

高盛：京東風險回報具吸引力

高盛認為，京東618購物節初步報告較預期好，原因是京東平台更注重價格競爭力、增加中小型商家參與度以及更高內容參與度。高盛稱，觀察到京東風險回報具吸引力，維持買入評級及256港元目標價。

高盛又提到，京東核心業務及其他子公司能為公司帶來強勁現金流，使其有空間進一步進行股票回購和增加年度分紅。

花旗：京東618表現超預期 富瑞：具紮實執行能力

另一大行花旗認為，雖然競爭加劇和受重組影響，京東整體618表現或超出該行預期約2至5%，預計今年增長6%至8%。花旗稱，儘管最近股價反彈，仍然認為當前京東股價具有吸引力；維持買入評級，目標價為68美元。

富瑞預計，京東在618活動中展示出紮實執行能力，並重申看好其長期戰略。富瑞稱，京東在戰略方面，將專注於低線城市滲透、技術服務和擴大國際業務，維持買入，目標價為379港元。

瑞銀：內地618需求略勝預期

瑞銀指出，今年內地618電商節需求與毛利略勝預期，近期行業數據、公司評論和行業調查顯示，內地整體需求緩慢改善，網上滲透率再次提升。瑞銀提到，早前擔心阿里巴巴 （09988） 及京東年初調整架構後會積極投資，現時觀察到淘寶添加更多內容和格價工具；京東則提供折扣和促銷活動予消費者，並向第三方商家提供資源，認為阿里及京東支出節制，若情況持續，預計利潤率或有驚喜，隨著收入及利潤率增長，投資者情緒將有所改善。

瑞銀稱，短視頻及直播電商市佔率增長較預期快，據渠道檢查顯示，抖音6月份GMV（商品成交額）或按年增長90%，預計快手 （01024） GMV及變現趨勢在次季達到預期。

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責任編輯：李哲毅