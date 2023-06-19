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【ESG】渣打提供90隻ESG基金供客任揀 力促多元化綠色金融

16:04 2023/06/19

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發鈔行指，股票及多元化ESG基金較受捧。

渣打香港 （02888） 指，本港零售投資者對可持續投資有強烈興趣，該行現提供約90隻ESG（環境、社會及管冶）基金供客選擇，當中以股票及多元資產類別較受捧，尤其是派息類別。

渣打回應本報查詢指，為滿足客戶對可持續投資的需要，渣打現時約有90隻由不同基金公司提供，以及證監會認可的ESG基金（按股份類別計算），涵蓋環球或個別行業股票市場及多元資產類別基金，當中有與水資源、能源轉型、健康護理、氣候變化議題相關的主題性基金，並備有多種貨幣選擇。該行將繼續搜羅更多優質的ESG或可持續投資基金，為客戶提供多元化的綠色金融選擇。

談及ESG基金最低入場費，發言人指，該行的基金最低認購金額為1000元，適用於整額認購或月供基金；且不時為客戶提供認購或轉入基金優惠，有關優惠適用於各類基金。

股票及多元資產類基金最受捧

問及現市况客戶對哪類ESG基金較感興趣，渣打表示，香港的零售投資者在過去數年對可持續投資展現出強烈興趣，相關產品的銷售及資產的佔比每年均錄得增長。當中，客戶對ESG基金的興趣，主要見於股票基金及多元資產類別基金，而其中備有派息類別的會較受歡迎。

另方面，渣打亦全方位促進綠色金融，發言人指，該行一直積極推動可持續金融市場的發展，推出多項創新的可持續金融產品和方案，切合客戶的不同需求。例如，為零售客戶提供綠色按揭、可持續發展儲蓄戶口、綠色債券、ESG 及可持續投資基金、以及其他相關的結構性產品，讓客戶有更多參與可持續金融市場的渠道。

此外，又為機構和企業客戶提供可持續活期存款戶口、綠色和可持續發展表現掛鈎貸款及綠色債券發行等服務，並且率先參與港交所 （00388） Core Climate首批自願碳信用交易，協助客戶達到其可持續發展和減排轉型的目標。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

銀行 渣打集團（02888） 港股 ESG 基金

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