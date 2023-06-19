【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲

社交網絡對兒童及青少年的使用限制在近年來爭議不斷。但Meta卻反其道而行，選擇擬降低其Quest虛擬現實頭戴式耳機的用戶使用年齡，由原本的13歲降至10歲。

Meta Quest頭戴式耳機的使用條款一直列明該產品「應限制13歲以下兒童使用」，但近日Meta卻把該產品最低使用年齡降低至10歲。在上周五（16日），Meta在一篇貼文中公開表示，家長可以為年僅10歲的孩子在Meta Quest 2及Meta Quest 3耳機上開設帳戶，並將因應兒童的年齡提供合適的體驗。

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Meta在貼文中表示：「我們的平台上有大量引人入勝的教育應用程式、遊戲等，其中大多數分類適合10歲及以上用戶。」惟這些兒童帳號必須要在家長監控下下載及使用，家長可以在設備上控制顯示頁面，限制使用時間等等。另外，Meta將不會為此年齡階段的用戶推送廣告。

事實上，Meta向年幼用戶推銷網絡服務的舉動向來飽受非議，根據《CNN Business》報道，一些家長他們發現孩子在虛擬現實中觀看暴力和令人不安的內容。另外，針對Meta VR應用Horizon Worlds的計畫，美國亦有議員認為是「不可接受」的，原因在於「有記錄表示未能保護兒童及青少年」。Meta表示，用戶在年滿13歲的時候就可以把帳號轉為青年帳號，但家長對帳號仍保留一定的監控權。

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責任編輯：王愷楹

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