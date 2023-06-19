【美圖1357】美圖推AI視覺大模型MiracleVision　股價午後抽升23%

▲ 美圖推多款 AI相關新品 發布AI視覺大模型MiracleVision

美圖公司 （01357） 在美圖影像節上發布「懂美學的AI視覺大模型」—MiracleVision，為行業客戶提供AI視覺解決方案，並與創作者和開發者共建模型生態。消息刺激美圖股價午後抽升23%，現報2.89元。

內媒報道，美圖在影像節上發布了7款新品，除了視覺大模型MiracleVision，還有AI視覺創作工具WHEE、AI口播視頻工具開拍、桌面端AI視頻編輯工具WinkStudio、主打AI商業設計的美圖設計室2.0、AI數字人生成工具DreamAvatar、美圖AI助手RoboNeo。

美圖公司創始人、董事長兼首席執行官吳欣鴻表示，過去美圖主要服務於生活場景，比如拍攝、修圖、修視頻、社交分享。在AI時代，除生活場景外，美圖將提供更多的生產力場景服務。

截至6月18日，美圖全球VIP會員數為719萬。

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編輯：袁諾曦