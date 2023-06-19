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【股神巴菲特】巴菲特加碼押注日本股票　巴郡增持五大商社至逾8%、預告未來再增持

股市 16:02 2023/06/19

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【股神巴菲特】巴菲特加碼押注日本股票　巴郡增持五大商社至逾8%、預告未來再增持

股神巴菲特（Warren Buffett）加碼投資日本股市，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）最新公布，增持日本五大商社股權，在其中4家持股比例突破8%。巴郡續指，有意增持日本五大商社到最多9.9%，但補充「除非獲得商社的董事會特別批准，否則不會在該水平之上進一步增持」。

巴郡持有的日本商社 持股變動
三菱商事（日：8058） 6.58%→8.31%
三井物產（日：8031） 6.62%→8.23%
伊藤忠商事（日：8001） 6.21%→7.47%
丸紅（日：8002） 6.75%→8.3%
住友商事（日：8053） 6.57%→8.23%

巴菲特今年4月到訪日本與這些商社的高層會面，雙方均稱會晤取得成功。在大宗商品價格高企和日圓走弱的背景下，該批綜合性企業集團上財年利潤激增。

日經平均指數今日雖跌335點至33,370點，但年初至今累升3成，且創下33年新高，較美國標指同期升15%、滬深300指數升1%、恒指跌約1%，都明顯更為優勝。

【股神巴菲特】巴菲特：打算再增持日本股票　3年內持股比例升至7.4%

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記者：伍鍵文

巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 美股 巴菲特
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